بنزرت: قافلة صحية للتقصي المبكر لسرطان الثدي بمنطقة غزالة وإجراء فحوصات طبية لفائدة 125 امرأة

في إطار فعاليات شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية والتقصي المبكر لسرطان الثدي،وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، نظّمت الإدارة الفرعية لرعاية الصحة الأساسية، بالشراكة مع قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي ببنزرت والجمعية التونسية للصحة الإنجابية،والمستشفى المحلي بغزالة قافلة صحية للتقصي المبكر لسرطان الثدي بمنطقة غزالةومكّنت هذه المبادرة من إجراء فحوصات طبية لفائدة 125 امرأة، تم على إثرها توجيه 11 امرأة إلى قسم طب النساء والتوليد ببنزرت لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة ،ومتابعة حالتهن الصحيةكما تخلّلت هذه القافلة أنشطة للتقصي المبكر لمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، في إطار تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والارتقاء بصحة المرأةيشار الى ان وزارة الصحة كانت قد أفادت بأن نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة في تونس تبلغ حوالي 52 حالة لكل 100 ألف امرأة، وهو يمثل أول سرطان لدى المرأة بنسبة 30 بالمائة من مجموع السرطانات التي تصيبها، وفق ورقة إعلامية أعدتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية بالمناسبة