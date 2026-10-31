زغوان: تقدم أشغال تهيئة حيّ عين عسكر ببئر مشارقة بنسبة 60بالمائة
بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع القسط الثالث من مشروع تهيئة وتهذيب الحي السكني عين عسكر بمعتمدية بئرمشارقة من ولاية زغوان60 بالمائة
ويشمل هذا المشروع الذي فاقت كلفته 1,6مليون دينار،تهيئة الطرقات، وإنجاز قنوات تصريف مياه الأمطار، وتركيز شبكة التطهير،والتنوير العمومي
كما يندرج المشروع في إطار تحسين البنية التحتية والارتقاء بالمحيط العمراني، بما يسهم في تحسين ظروف عيش المتساكنين، وتعزيز جودة الحياة بالحي
وعاين والي زغوان،كريم البرنجي يوم الجمعة تقدم أشغال هذا المشروع بمعية معتمدة بئر مشارقة،والمدير الجهوي للتجهيز والاسكان ، والكاتبة العامة لبلدية جبل الوسط ،ورئيس مشروع التنمية المندمجة ،والمقاولة المكلفة بالانجاز
ويشمل هذا المشروع الذي فاقت كلفته 1,6مليون دينار،تهيئة الطرقات، وإنجاز قنوات تصريف مياه الأمطار، وتركيز شبكة التطهير،والتنوير العمومي
كما يندرج المشروع في إطار تحسين البنية التحتية والارتقاء بالمحيط العمراني، بما يسهم في تحسين ظروف عيش المتساكنين، وتعزيز جودة الحياة بالحي
وعاين والي زغوان،كريم البرنجي يوم الجمعة تقدم أشغال هذا المشروع بمعية معتمدة بئر مشارقة،والمدير الجهوي للتجهيز والاسكان ، والكاتبة العامة لبلدية جبل الوسط ،ورئيس مشروع التنمية المندمجة ،والمقاولة المكلفة بالانجاز
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