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زغوان: تقدم أشغال تهيئة حيّ عين عسكر ببئر مشارقة بنسبة 60بالمائة

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/wilayat2/zaghouan.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 15:03 قراءة: 0 د, 27 ث
      
بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع القسط الثالث من مشروع تهيئة وتهذيب الحي السكني عين عسكر بمعتمدية بئرمشارقة من ولاية زغوان60 بالمائة
ويشمل هذا المشروع الذي فاقت كلفته 1,6مليون دينار،تهيئة الطرقات، وإنجاز قنوات تصريف مياه الأمطار، وتركيز شبكة التطهير،والتنوير العمومي

كما يندرج المشروع في إطار تحسين البنية التحتية والارتقاء بالمحيط العمراني، بما يسهم في تحسين ظروف عيش المتساكنين، وتعزيز جودة الحياة بالحي
وعاين والي زغوان،كريم البرنجي يوم الجمعة تقدم أشغال هذا المشروع بمعية معتمدة بئر مشارقة،والمدير الجهوي للتجهيز والاسكان ، والكاتبة العامة لبلدية جبل الوسط ،ورئيس مشروع التنمية المندمجة ،والمقاولة المكلفة بالانجاز

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