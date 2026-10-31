ولاية تطاوين: جلسة عمل حول الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وتركيز الهيئات المحلية

انعقدت بمقر ولاية تطاوين أمس الجمعة جلسة عمل حول الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الهلال الأحمر التونسي وتركيز الهيئات المحليةوتمّ خلال الجلسة، الاطلاع على الأنشطة المبرمجة في إطار الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس الهلال الأحمر التونسي، كما تمّ النظر في الإجراءات الكفيلة بتجديد تركيبة الهيئة الجهوية، وتركيز الهيئات المحليّة بعدد من المعتمديات ،على غرار تطاوين الشمالية ،والجنوبية، وغمراسن، والبئرالأحمريشار إلى أنه في إطار احتفال الهلال الأحمر التونسي بالسبعينية، انطلقت تظاهرة "شهر تونس للإنسانية" التي تجمع بين عديد الأنشطة التضامنية الإنسانية ،والتحسيسية، والتكوينية، حيث ركّزت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بتطاوين في هذا الصدد، نوادٍ للإسعافات الأولية في عدد من المؤسسات التربوية ،إلى جانب برمجة أنشطة تكوينيةكما تمّ في سياق متصل خلال الجلسة، الاتفاق على طريقة توزيع عدد من المساعدات العينية بعد تكفّل الهلال الأحمر التونسي بتوفيرها ضمن تدخّلات شملت كل ولايات الجمهورية ،على أن يتم ذلك بالتنسيق مع السلط المحليةوأبرز والي تطاوين ، أمير القابسي أنّ الهلال الأحمر التونسي ظلّ على مدى 70 عاماً منذ تأسيسه الرمز الشامخ للإغاثة والعمل الإنساني التطوعي، خطت فيها هذه المنظمة الوطنية العريقة الثوابت ،والقيم الإنسانية النبيلة التي انبنت عليها ،وذلك إبان كل عملية إغاثة شارك فيها منتسبوها ومتطوعوها