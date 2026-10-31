بطولة كرواتيا - التونسي محمد الصحراوي هداف مع ايسترا أمام سلافن بيلوبو

قاد المدافع التونسي محمد النصراوي فريقه ايسترا للفوز على مضيفه سلافن بيلوبو 2-صفر في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة لحساب الجولة الثانية عشرة لبطولة كرواتيا لكرة القدم.وافتتح النصراوي التسجيل في الدقيقة 71 مسجلا هدفه الأول في البطولة الكرواتية لهذا الموسم قبل أن يضاعف زميله البرازيلي إسحاق النتيجة في الدقيقة 90+4.ويحتل ايسترا المركز السادس برصيد 16 نقطة من 12 مباراة متأخرا بفارق 7 نقاط على المتصدر هايدوك سبليت الذي يملك 23 نقطة من 11 مقابلة.وفي المقابل، توقف رصيد سلافن بيلوبو عند 13 نقطة في المركز السابع من 12 مباراة.يذكر أن محمد النصراوي (24 عاما) كان قد انتقل إلى ايسترا في جويلية 2025 قادما من النادي الصفاقسي.