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وزير الفلاحة يختتم ملتقى الشراكة الفلاحية ويدعو إلى تحويل فرص التعاون إلى مشاريع استثمارية

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Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 07:38 قراءة: 1 د, 50 ث
      
اختتم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزّ الدين بن الشيخ، اليوم الجمعة، أشغال ملتقى الشراكة الفلاحية، الذي انتظم في إطار فعاليات الدورة السادسة عشرة للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا " سيات 2026" .


وحضر اللقاء  وزير الفلاحة والسيادة الغذائية وتربية الماشية بجمهورية السنغال شيخُو عمر با، والوفد  المرافق له، ورئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية.


و أكّد الوزير في كلمته، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة،  أهمية تطوير الاستثمار الفلاحي وتعزيز الشراكات الاقتصادية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية وتنامي الحاجيات الغذائية.


و ثمّن مشاركة جمهورية السنغال، معتبراً أنّ هذه المشاركة تعكس عمق علاقات الأخوّة بين البلدين وحرصهما المشترك على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والفلاحي، وخاصة في مجالات الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية والتحويل والتثمين والتكنولوجيات الزراعية الحديثة.

كما نوّه بالدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دعم الاستثمار العربي في القطاع الفلاحي، معرباً عن تطلّعه إلى تطوير مشاريع استثمارية مشتركة من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والإفريقي والمساهمة في دعم الأمن الغذائي.

وشكّلت اللقاءات الثنائية بين المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين محوراً أساسياً للملتقى، لما تتيحه من فرص للتواصل المباشر وتبادل الخبرات والتعريف بفرص الاستثمار، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، إلى جانب بحث إمكانية بلورة مشاريع مشتركة قابلة للتنفيذ في مجالات الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية والتثمين والتكنولوجيات الزراعية.

وفي هذا السياق، أكّد الوزير ضرورة متابعة مخرجات هذه اللقاءات ومواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية، بما يساهم في تحويل فرص التعاون المطروحة إلى شراكات فعلية ومشاريع استثمارية ذات نتائج ملموسة، ويعزز جاذبية القطاع الفلاحي للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

يُذكر أنّه تمّ، خلال هذا الملتقى، إمضاء مذكرة تفاهم بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاستثمار الفلاحي، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات، والتعريف بفرص ومشاريع الاستثمار الفلاحي في تونس والدول العربية، وتشجيع المستثمرين التونسيين على المشاركة في مشاريع الهيئة.

كما تشمل مجالات التعاون التحول الرقمي وتطوير المنصات الفلاحية، واستكشاف آليات ملائمة لتمويل المشاريع الفلاحية الصغرى والمتوسطة، فضلاً عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الاستثمار في القطاع الفلاحي، بما يدعم فرص الشراكة ويعزز آفاق الاستثمار والتنمية في هذا القطاع الحيوي.
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