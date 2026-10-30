التأم يوم الخميس، بمقر وزارة التجهيز والاسكان، موكب إمضاء العقد التجاري لإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه بين الدولة التونسية ممثلة في وزارة التجهيز والإسكان وممثلي مجمع مقاولتي : (CRCEG/CAMCE)China Railway construction Engineering Group / China CAMC Engineeringوقد حضر الموكب، وفق بلاغ لوزارة التجهيز، مساء اليوم الجمعة، صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان والصادق المورالي وزير الشباب والرياضة وسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان ليوكانت لجنة المشاريع الكبرى في تونس قررت بتاريخ 8 أكتوبر 2026 إسناد صفقة إعادة بناء وتأهيل الملعب الأولمبي بالمنزه بشكل كامل إلى مقاولة صينيةوتناهز الكلفة حوالي 520 إلى 600 مليون دينار تونسي باعتبار جميع الأداءات، وينتظر أن تشمل إعادة البناء، المدارج والمضمار ومختلف التجهيزات، على أن تتراوح مدة الإنجاز بين 30 و36 شهرا.ويشمل المشروع تحديث المرافق وتحسين معايير السلامة وحركة الجماهير وإمكانية الولوج، إلى جانب دراسة حلول لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، بما في ذلك الطاقة الشمسية وتجميع مياه الأمطار.