نابل: مهرجان الهريسة في دورته الـ12 يحتفي بتراث الجهة ونكهاتها الأصيلة من قلب الشارع الرئيسي لمدينة نابل

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الهريسة بنابل في دورته الثانية عشر، التي تتميز هذه السنة بخروجها من فضاء مقر جمعية "صيانة المدينة" إلى شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي لمدينة نابل، كفضاء أرحب لاستقبال ضيوف المهرجان من داخل الولاية وخارجها، حسب ما بينه مدير المهرجان، سمير القرقني، في تصريح لصحفية (وات).وأوضح القرقني، أنه تم إقامة خيمة بشارع الحبيب بورقيبة تشمل عروض بيع منتوجات "الفلفل والهريسة" المتنوعة بهدف مزيد التعريف بالصناعات الحرفية التي تميز الجهة، بالإضافة إلى العروض الثقافية والورشات الحية التي ستنتظم بدار نابل وسط المدينة العتيقة، وذلك على امتداد أيام 30 و31 أكتوبر الجاري وغرة نوفمبر القادم.وتابع أنّ هذه الدورة تتميز كذلك باستضافة صناع بيتزا إيطالية ليقدموا للضيوف بيتزا بصلصة تعتمد على "الهريسة التونسية" كمكوّن أساسي، مع محافظة المهرجان على فقراته التقليدية من تنشيط للشوارع، وندوات علمية، وفقرات فنية تتراوح بين ورشات الرسم والفسيفساء بفضاء دار نابل.وأبرز أن برنامج اليوم الأول يتضمن افتتاح لعروض البيع في الخيمة، وانطلاق ورشات الفسيفساء، والورشات الحية لصنع الهريسة، وورشة الخط العربي، يليها بعد الظهر تذوق المأكولات "المنسية"، وتتواصل خلال اليوم الثاني الورشات والعروض مع فقرة جديدة تتمثل في استضافة طلبة من كلية الهندسة المعمارية بسوسة لتقديم مجسم لمدينة نابل حول "الفلفل والهريسة" ليتم تقييم أعمالهم من قبل لجان التحكيم وعرضها في دار نابل.وأشار إلى أنه سيتم بداية من الساعة الرابعة مساء السبت استضافة صانع بيتزا قادم من إيطاليا للقيام بتذوق البيتزا الإيطالية بالهريسة النابلية وتقديم محاضرات علمية حول"الفلفل والبذور الأصيلة النابلية"، و"تسجيل الهريسة في التراث العالمي"، مضيفا أن الاختتام سيكون يوم الأحد بتقديم محاضرة للدكتورة سلمى العريبي المختصة في التراث التقليدي التونسي والحلي والمأكولات حول "المأكولات المنسية" يليها عرض وورشات لتذوق "البيتزا".ويمثل المهرجان فرصة للنساء الفلّاحات والحرفيات اللاتي يبدعن في تحضير الهريسة بجميع أنواعها كالـهريسة "المدشدشة" والهريسة "المفورة" والهريسة العربي، فضلا عن التوابل التي تتميز بها الجهة ومختلف التجهيزات وأواني المائدة الخاصة بالهريسة التي تضفي عليها لمسة مميزة.وأبرزت الحرفية في صناعة الفخار، رحمة بوعون، التي تعمل على إنتاج قطع فخارية مستوحاة من التراث والمنتجات المحلية لولاية نابل وعلى رأسها الفلفل والهريسة، أهمية هذا الموعد السنوي الذي يعد فرصة قيّمة تمنحها دفعا قويا للترويج للمنتجات المحليّة، وتسليط الضوء على كل ما يتعلق بالهريسة ومستلزماتها.بدورها، أكّدت الحرفية، فتحية ساكت، حرصها على المشاركة في هذه التظاهرة المتميزة كغيرها من الحرفيات المتخصّصات في صنع الهريسة، بالإضافة إلى مشاركة عديد الصناعيين في مجالات الفخار وغيرها، مضيفة أنه من المتوقع أن يشهد المهرجان إقبالا كبيرا باعتباره يوفّر للزوار أسعارا مناسبة للغاية، ومنتجات معروضة مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وتميزه بجودة العالية بفضل سواعد النساء اللاتي يعملن بكل إتقان وأمانة.