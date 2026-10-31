تحدي القراءة العربي: تتويج المدرسة الابتدائية سيدي عامر بسليانة بلقب "المدرسة المتميّزة" يؤكد قدرة المدارس الريفية على التميز والريادة (مدير المدرسة)

قال مدير المدرسة الابتدائية سيدي عامر بسليانة الجنوبية رمزي البوراوي، أن تتويج مؤسسته التربوية بلقب "المدرسة المتميّزة" في الدورة العاشرة لمسابقة تحدّي القراءة العربي بالإمارات العربيّة المتحدة، يؤكد قدرة المدارس الريفية على أن تكون مؤسسات تربوية رائدة تشع فيها ثقافة المطالعة وتحقق نتائج متميزة.وأضاف البوراوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مشاركة المدرسة الابتدائية سيدي عامر في هذه المسابقة الدولية استندت إلى مشروع متكامل ارتكز على تنظيم ورشات للمطالعة وحصص تحسيسية بأهمية القراءة وإحداث نواد ثقافية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة نالت استحسان لجنة التقييم، ما مكّن المدرسة من إحراز لقب "المدرسة المتميّزة" على المستوى العربي ضمن منافسة شملت 138 ألف مدرسة في عدة أصناف من المسابقة.واعتبر مدير المدرسة الابتدائية سيدي عامر الذي وصل ظهر اليوم الجمعة إلى تونس على الوفد المدرسي المتوّج، قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، أن هذا التتويج العربي ستكون له انعكاسات إيجابية على نتائج المؤسسة التربوية، مثنيا على ما حظيت به مشاركة المدرسة من تأطير ودعم دبلوماسي ووزاري، حيث تابع القنصل العام لتونس وإطارات بوزارة التربية هذه المشاركة، ووفّروا للوفد المدرسي الدعم والتحفيز اللازمين.من جهته، أفاد المدير المساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة، منير الفريجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن تتويج المدرسة الابتدائية سيدي عامر هو ثمرة عمل تشاركي انطلق منذ بداية السنة الدراسية، مبرزا أن المندوبية تعمل على دعم وتطوير هذه المؤسسة، إلى جانب مساندة مختلف المؤسسات التربوية للارتقاء بمستوياتها وتحقيق التميز في مجال المطالعة والنهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية.وضمّ الوفد التونسي المتوّج 10 تلاميذ من مجموع 100 تلميذ يدرسون بالمدرسة الابتدائية سيدي عامر، التي تقع بمنطقة ريفية بمعتمدية سليانة الجنوبية، على بعد 27 كيلومترا من مركز مدينة سليانة.وكان وفد من مسؤولي وزارة التربية في استقبال الوفد المدرسي المتوّج لدى وصوله إلى تونس، حيث نقلوا إلى التلاميذ تهاني وزير التربية، وحثّوهم على مواصلة البذل والعطاء ومزيد التألق، بما يضمن استمرار تحقيق نتائج متميزة على المستويين الوطني والدولي.