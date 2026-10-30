تطوير التعاون التونسي الإيفواري في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، محور لقاء وزير التعليم العالي بسفير الكوت ديفوار بتونس

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد اليوم الجمعة بمقرّ الوزارة، سفير جمهورية الكوت ديفوار بتونس، مالان نيامكي ايباغنيلين بنجامين.وتمحور اللّقاء، وفق بلاغ للوزارة، حول واقع التعاون الثنائي التونسي الإيفواري في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي وسبل تطويره خاصة في مجال التبادل الطلابي والتعاون الجامعي.