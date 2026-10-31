تأكيد الحرص على تعزيز الشراكة العلمية والأكاديمية بين تونس وموريتانيا (وزارة التعليم العالي)

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد يوم الجمعة بمقرّ الوزارة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس، محمد الحسن بوخريص.وبالمناسبة، أكّد الجانبان حرصهما على دفع وتعزيز الشراكة العلمية والأكاديمية بين البلدين، وفق بلاغ للوزارة.وتناول اللّقاء الأهمية الاستراتيجية للتعاون بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي على مستويات التبادل الطلاّبي والبحث العلمي والتعاون بين الجامعات.