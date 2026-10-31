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بلدية تونس تشارك في تظاهرة "مكاني في المدينة" لتعزيز فضاءات عمومية آمنة وشاملة للجميع

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Bookmark article    Publié le Samedi 31 Octobre 2026 - 08:16 قراءة: 2 د, 2 ث
      
شاركت بلدية تونس، اليوم الجمعة، في فعاليات التظاهرة التي انتظمت تحت شعار "مكاني في المدينة: "تحرّك، تنفّس، بادر وشارك" بتنظيم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس.


وتندرج هذه المشاركة ، وفق بلاغ لبلدية تونس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمدن وضمن الشراكة القائمة بين البلدية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن البرنامج العالمي "مدن آمنة وفضاءات عمومية آمنة".


وأبرزت المكلّفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول في كلمتها بالمناسبة أن الحق في المدينة ليس مجرد شعار أو امتياز بل هو حق أساسي يضمن لكل مواطنة ومواطن حرية التنقل والتمتع بالفضاءات العامة والمشاركة في الحياة الجماعية في ظروف آمنة تحفظ الكرامة وتكافؤ الفرص.


وأكدت التزام بلدية تونس، منذ انضمامها سنة 2021 إلى البرنامج العالمي «مدن آمنة»، بمواصلة العمل على تهيئة محيط حضري آمن وجامع يستجيب لاحتياجات النساء والفتيات وسائر فئات المجتمع ويكرّس المساواة الفعلية بين الجنسين مع التأكيد على أهمية التصدي للتحرش في الفضاءات العامة ومختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتطرقت في هذا السياق إلى أربعة محاور أساسية تمثل مرتكزات العمل البلدي في هذا المجال وهي التحرّك والذي يشمل تعزيز التنقل الآمن من خلال تحسين الإنارة العمومية وتطوير وسائل النقل والمسالك الحضرية والتنفّس عبر تهيئة الفضاءات العامة والحدائق والساحات التاريخية، ومن بينها المبادرات الرامية إلى إحياء فضاءات المدينة العتيقة في إطار مشروع (Femmedina).

كما يتمحور العمل البلدي في هذا الإطار أيضا على دعم المبادرة من خلال دعم الاستقلالية الاقتصادية للنساء وتشجيع المبادرات النسائية عبر إحداث أسواق القرب وتعزيز فرص النفاذ إلى التجارة الرقمية إلى جانب تفعيل مبدأ المشاركة من خلال تكريس المساواة بين الجنسين في الحوكمة المحلية وتشريك النساء والفتيات في صياغة التصورات والمشاريع المتعلقة بتهيئة الفضاءات العامة.

وقد تضمّن برنامج التظاهرة عرضاً تعريفياً ببرنامج «تونس مدينة آمنة» إلى جانب فقرات حوارية وشهادات ملهمة لنساء تونسيات في مجالي الرياضة وريادة الأعمال من بينهن البطلة البارالمبية ريمة العبدلي فضلاً عن عروض فنية وأنشطة رياضية تشاركية شملت الزومبا والبيلاتس ورياضة Body Pump.

ومثّلت هذه المناسبة فرصة لتبادل التجارب والاستماع إلى تطلعات النساء والفتيات ومقترحاتهن والتأكيد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في تصميم الفضاءات الحضرية بما يضمن سهولة النفاذ إليها والانتفاع بها دون خوف أو تمييز.

وأفادت بلدية تونس أنها، ومن خلال مشاركتها في هذه المبادرة، تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة جهودها من أجل مدينة أكثر أماناً وشمولاً وجاذبية تكون فيها الفضاءات العامة ملكاً للجميع ومجالاً للحرية والمبادرة والمشاركة الفاعلة في الحياة الحضرية.

وقد شارك في هذه التظاهرة ممثلون عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووكالة التعاون الإسباني الدولي من أجل التنمية إلى جانب عدد من الشركاء المؤسساتيين ومكونات المجتمع المدني والنساء والفتيات.

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