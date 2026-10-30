تونس والجزائر تبحثان تطوير التعاون في مجال الابتكار والملكية الصناعية ونقل التكنولوجيا

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بحث المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية سبل تطوير التعاون بين شبكتيهما لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات وتكوين الباحثين والمخترعين ومرافقتهم، وتعزيز النفاذ إلى المعلومات التكنولوجية وقواعد بيانات براءات الاختراع.



واتفق الجانبان، خلال اجتماع تنسيقي عقد عن بعد أمس الخميس، على أهمية تطوير مبادرات مشتركة في التكوين والتوعية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تدعيم قدرات شبكتي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في البلدين وتحسين الخدمات المقدمة للباحثين والمبتكرين والمؤسسات الاقتصادية.



وشارك في افتتاح الاجتماع، حسب بلاغ للمعهد، مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، أحمد عثمان محمد سالك الذي أشرف على الافتتاح الرسمي لهذا اللقاء.



وتناول المشاركون دور مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في النهوض بالابتكار، خاصة من خلال تيسير الوصول إلى المعلومات التكنولوجية وقواعد بيانات براءات الاختراع، وذلك من أجل مساعدة الباحثين والمخترعين والمؤسسات على الاستفادة من المعطيات التقنية المتاحة وتطوير مشاريعهم الابتكارية.



كما بحثوا آفاق تنفيذ أنشطة مشتركة في مجالات التكوين والتحسيس وتقاسم الخبرات، إلى جانب تدعيم مرافقة الباحثين والمخترعين والمبتكرين والمؤسسات، وتوحيد الجهود والاستفادة من التجارب والكفاءات المتوفرة لدى الطرفين.



ويرمي هذا التعاون إلى دعم نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحث العلمي ونشر ثقافة الملكية الصناعية في تونس والجزائر، من خلال تطوير شراكات وأنشطة مشتركة بين شبكتي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار.