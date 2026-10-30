بورصة تونس: مؤشر توننداكس" ينهي تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء

أنهت بورصة تونس تداولات الأسبوع (26 إلى 30 أكتوبر 2026) في المنطقة الخضراء، إذ سجل مؤشر "توننداكس" زيادة بنسبة 1.2 بالمائة، ليبلغ 18 622,76 نقطة، لترتفع بذلك مكاسبه منذ بداية السنة إلى 38.5 بالمائة، وفق تحليل شركة الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".وشهد الأسبوع المنقضي نسقا محدودا للمبادلات، إذ بلغ حجم التداولات الجملي 32,1 مليون دينار.وتصدّر سهم "بنك الأمان" قائمة الأسهم الأكثر تداولا، مستحوذا على 27.6 بالمائة من إجمالي حجم التداولات الأسبوعية بالسوق.وسجل سهم شركة "سوتمايل" أفضل أداء خلال الأسبوع، إذ ارتفع بنسبة 23.4 بالمائة، ليبلغ سعره 2,270 دينار، رغم شبه انعدام التداولات على السهم طيلة الأسبوع.وواصل سهم الشركة التونسية لصناعة البطاريات "أسد" منحاه التصاعدي، محققا زيادة بنسبة 11.7 بالمائة، ليبلغ 2,580 دينار وسط تداولات بقيمة 180 ألف دينار خلال الأسبوع.وفي المقابل، سجل سهم "تواصل قروب هولدينغ" أكبر تراجع أسبوعي، منخفضا بنسبة 9.6 بالمائة ليستقر سعره عند 0,750 دينار في حدود تداولات بلغت قيمتها 43 ألف دينار.كما كان سهم "سوترابيل" المختصة في نقل المحروقات من بين أبرز الأسهم المتراجعة، إذ فقد 8.4 بالمائة من قيمته، ليبلغ سعره 25,890 دينار، وسط تداولات بقيمة 106 آلاف دينار.واستقطب سهم "بنك الأمان" أكبر اهتمام من المستثمرين خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة الأموال المتداولة عليه نحو 8,8 مليون دينار، بالتوازي مع ارتفاع سعره بنسبة 4 بالمائة إلى 91 دينارا.