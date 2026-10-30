احتفاء بحلول تونس ضيف شرف : معرض بلغراد الدولي للكتاب يستضيف الروائي محمد عيسى المؤدب

ضمن فعاليات الدورة 69 من معرض بلغراد الدولي للكتاب والاحتفاء بتونس ضيف شرف، قدّم الروائي محمد عيسى المؤدب يوم أمس الخميس بمعرض بلغراد الدولي للكتاب مداخلة بعنوان "تنوع التجارب الروائية في تونس".والتأم اللقاء بقاعة المحاضرات بالجناح التونسي في المعرض بحضور الدكتور المؤرخ خالد كشير مدير الدورة 41 لمعرض تونس الدولي للكتاب (دورة 2027) وعدد من ضيوف الدورة من مبدعين كتاب ومفكرين ومثقفين تونسيين حلوا ضيوفا بدعوة من وزارة الشؤون الثقافية لتمثيل تونس.وتعتبر محاضرة الروائي محمد عيسى المؤدب، الفائز بعديد الجوائز والتتويجات تونسيا وعربيا، هي المحاضرة الخامسة المندرجة ضمن البرنامج الثقافي التونسي الذي أعدته الوزارة، وكان مناسبة تناول فيها تميز الرواية التونسية في السنوات الأخيرة بالتراكم والتنوع والاختلاف من تجربة إلى أخرى. واستعرض الكاتب بحسب بلاغ نشرته الوزارة اليوم، بعض التجارب الروائية، مشيرا بالخصوص إلى مشروعه الروائي القائم على الاهتمام بتاريخ تونس وواقعها وبمواضيع الهوية والأقليات أو اللاجئين الذين فروا إلى تونس في بداية القرن العشرين. وبين المؤدب خلال هذا اللقاء أن الرواية التونسية "تتحرك في دائرتي التراث والتجريب وتمنحها هذه الحركة نبرتها المميزة" وفق ما جاء في بلاغ الوزارة.وجدير بالذكر أن الدورة 69 لمعرض بلغراد الدولي افتتحت يوم 23 أكتوبر وتختتم فعالياتها يوم غد السبت 31 أكتوبر وتقام تحت شعار "بالكلمات يبنى العالم".