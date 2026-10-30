وزير الإقتصاد ورئيس الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي يتباحثان فرص تعزيز الإستثمار والشراكة

كان التعاون بين تونس والهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي والآفاق المتاحة لمزيد تعزيزه خلال الفترة القادمة ، ابرز محاور اللقاء الذي جمع بعد ظهر الجمعة 30 اكتوبر 2026 وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ب عبيد سيف حمد الزعابي رئيس الهيئة الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس حاليا.وكان اللقاء مناسبة نوه خلالها الجانبان بالعلاقات القائمة، مؤكدين الحرص على مزيد تطويرها وتوسيع مجالاتها بما يساعد على تحقيق الامن الغذائي.واكد سمير عبد الحفيظ على الأهمية التي يحظى بها القطاع الفلاحي في الخطط والبرامج التنموية للخماسية القادمة سواء على مستوى الإنتاج او على مستوى تطوير المنظومات وتعصيرها ، معربا عن تطلعه لأن تتعزز انشطة الهيئة و استثماراتها خدمة للمصلحة المشتركة.من جانبه أعرب عبيد سيف حمد الزعابي عن ارتياحه لسير مشاريع الهيئة في تونس و عن الاستعداد لدراسة مقترحات مشاريع جديدة والعمل على تمكين تونس في القطاعين العام و الخاص من الاستفادة من مختلف الآليات المالية والفنية المتاحة لدى الهيئة.