JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:21 Tunis

وزير الإقتصاد ورئيس الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي يتباحثان فرص تعزيز الإستثمار والشراكة

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae4bcd36f98f0.81407622_ipejlgnkhqmfo.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 17:05 قراءة: 0 د, 44 ث
      
كان التعاون بين تونس والهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي والآفاق المتاحة لمزيد تعزيزه خلال الفترة القادمة ، ابرز محاور اللقاء الذي جمع بعد ظهر الجمعة 30 اكتوبر 2026 وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ب عبيد سيف حمد الزعابي رئيس الهيئة الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس حاليا.
وكان اللقاء مناسبة نوه خلالها الجانبان بالعلاقات القائمة، مؤكدين الحرص على مزيد تطويرها وتوسيع مجالاتها بما يساعد على تحقيق الامن الغذائي.

واكد سمير عبد الحفيظ على الأهمية التي يحظى بها القطاع الفلاحي في الخطط والبرامج التنموية للخماسية القادمة سواء على مستوى الإنتاج او على مستوى تطوير المنظومات وتعصيرها ، معربا عن تطلعه لأن تتعزز انشطة الهيئة و استثماراتها خدمة للمصلحة المشتركة.
من جانبه أعرب عبيد سيف حمد الزعابي عن ارتياحه لسير مشاريع الهيئة في تونس و عن الاستعداد لدراسة مقترحات مشاريع جديدة والعمل على تمكين تونس في القطاعين العام و الخاص من الاستفادة من مختلف الآليات المالية والفنية المتاحة لدى الهيئة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338742

babnet

كل الأخبار...

22:21 - التوصل الى اتفاق يقضي بالترفيع في الحصة المخصصة لتونس من الجمبري الأحمر في المياه العميقة للبحر الأبيض المتوسط
22:19 - إمضاء العقد التجاري لإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه
22:16 - الحكم بالسجن 20 سنة في حق رياض بن فضل وبتسعة أعوام ل28 متهما ٱخر في القضية المتعلقة باقتناء أملاك مصادرة
22:11 - قضية التآمر على أمن الدولة 1: إقرار الحكم الغيابي بسجن علي الحليوي 33 عامًا بعد قبول اعتراضه شكلاً
22:10 - القيروان: تسجيل 10555عيادة نفسية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار منذ مطلع العام الجاري (رئيسة قسم الصحة النفسية)
21:29 - تطوير التعاون التونسي الإيفواري في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، محور لقاء وزير التعليم العالي بسفير الكوت ديفوار بتونس
21:03 - جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية تؤكد الحاجة إلى مزيد دعم الرضاعة الطبيعية في تونس
20:38 - تسجيل قصر "دار حسين" و"تربة البايات الحسينيين" ضمن سجلّ الألكسو
20:32 - نابل: مهرجان الهريسة في دورته الـ12 يحتفي بتراث الجهة ونكهاتها الأصيلة من قلب الشارع الرئيسي لمدينة نابل
20:11 - ميزانية 2027: جلسة مشتركة للنظر في مشروع ميزانية محكمة المحاسبات
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 أومتوبر 2026 | 19 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:26
15:02
12:10
06:41
05:14
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-16
22°-13
21°-14
19°-14
20°-13
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/10)     1760,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/10)   29238 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab