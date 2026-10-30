JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:10 Tunis

الدورة الخامسة من تظاهرة "يوم العمل الحر في تونس "يوم 3 نوفمبر 2026

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae4a046f13484.32440655_jlfhekgmioqpn.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 14:47 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تنظم كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية من خلال المجمع المهني للمستشارين ومكاتب الدراسات، وبالشراكة مع شبكة المستقلين يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة بتونس العاصمة الدورة الخامسة من تظاهرة "يوم العمل الحر في تونس" (Tunisia Freelance Day 2026) وذلك تحت شعار "من التفكير إلى العمل".


وتهدف هذه التظاهرة الوطنية إلى تسليط الضوء على نشاط الاستشارات والعمل المستقل والاقتصاد الرقمي، بمشاركة مستشارين وعاملين مستقلين وباعثي مؤسسات وخبراء وممثلين عن الهياكل والمؤسسات للتباحث حول التحديات والآفاق المتعلقة بمهنة الاستشارات والعمل الحر في تونس.


ويتضمن البرنامج مناقشة الإطار القانوني والجبائي الجديد للمستشارين والعاملين المستقلين والتحديات التي تواجه العمل الحر والأنشطة الرقمية إلى جانب الإعلان الرسمي عن إحداث أول تعاونية للعاملين المستقلين في تونس "COOP-TF" والتطرق إلى آليات الإحاطة بهذا الصنف من العاملين وهيكلته وحمايته
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338738

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 أومتوبر 2026 | 19 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:26
15:02
12:10
06:41
05:14
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
22°-13
21°-14
19°-14
20°-13
  • Avoirs en devises 24098,1
  • (29/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35241 DT
  • (29/10)
  • 1 $ = 3,01418 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/10)     1760,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/10)   29238 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab