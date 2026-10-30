الدورة الخامسة من تظاهرة "يوم العمل الحر في تونس "يوم 3 نوفمبر 2026

تنظم كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية من خلال المجمع المهني للمستشارين ومكاتب الدراسات، وبالشراكة مع شبكة المستقلين يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة بتونس العاصمة الدورة الخامسة من تظاهرة "يوم العمل الحر في تونس" (Tunisia Freelance Day 2026) وذلك تحت شعار "من التفكير إلى العمل".وتهدف هذه التظاهرة الوطنية إلى تسليط الضوء على نشاط الاستشارات والعمل المستقل والاقتصاد الرقمي، بمشاركة مستشارين وعاملين مستقلين وباعثي مؤسسات وخبراء وممثلين عن الهياكل والمؤسسات للتباحث حول التحديات والآفاق المتعلقة بمهنة الاستشارات والعمل الحر في تونس.ويتضمن البرنامج مناقشة الإطار القانوني والجبائي الجديد للمستشارين والعاملين المستقلين والتحديات التي تواجه العمل الحر والأنشطة الرقمية إلى جانب الإعلان الرسمي عن إحداث أول تعاونية للعاملين المستقلين في تونس "COOP-TF" والتطرق إلى آليات الإحاطة بهذا الصنف من العاملين وهيكلته وحمايته