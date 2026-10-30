رئيس الجمهوريّة يلتقي السفيرة اليونانية بمناسبة انتهاء مهامها بتونس

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae49f797487d3.37075613_mjgelnqfophik.jpg>

التقى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، سفيرة جمهورية اليونان لدى تونس أولغا آنانيوستوبولو، التي أدّت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها بتونس، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.