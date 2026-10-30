رئيس الجمهوريّة يلتقي السفيرة اليونانية بمناسبة انتهاء مهامها بتونس

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13:43 - الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعمان تعزيز قدرات الفاعلين في مجال تخزين الحبوب في تونس
13:35 - ماهر الكتاري: 91.4% من مداخيل الميزانية جبائية... ونمو اقتصادي دون 4% لن يكون كافيا للحد من البطالة وتوفير فرص العمل
الجمعة 30 أومتوبر 2026 | 19 جمادى الأول 1448
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