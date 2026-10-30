الذكاء الاصطناعي يتنبأ بمخاطر الوفاة لدى مرضى السرطان من خلال صورة للوجه

طوّر باحثون في مؤسسة «ماس جنرال بريغهام» الطبية بالولايات المتحدة أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقدير العمر البيولوجي والتنبؤ باحتمالات البقاء على قيد الحياة لدى مرضى السرطان، انطلاقاً من تحليل صورة واحدة للوجه.ووفق دراسة نشرتها مجلة «ذا لانسيت ديجيتال هيلث»، تعتمد التقنية على نموذج يحمل اسم، جرى تدريبه باستخدام أكثر من 40 مليون صورة لوجوه أشخاص من أعراق وفئات عمرية مختلفة.ويتضمن الابتكار أداتين متكاملتين: الأولى تقدّر العمر البيولوجي للمريض، والثانية تتنبأ مباشرة باحتمالات البقاء على قيد الحياة اعتماداً على ملامح الوجه.وأظهرت نتائج المتابعة السريرية أن المرضى الذين بدوا أكبر من أعمارهم الفعلية بخمس سنوات أو أكثر سجلوا ارتفاعاً في مخاطر الوفاة بنسبة، في حين انخفض احتمال الوفاة بنسبةلدى المرضى الذين بدوا أصغر من أعمارهم الفعلية بخمس سنوات أو أكثر.كما رصد الباحثون ارتباطاً بين بعض أنماط الحياة، مثل التدخين والإفراط في تناول الكحول وتعاطي المخدرات، وظهور علامات الشيخوخة على الوجه.وأكد الباحثون أن النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات قبل اعتماد التقنية على نطاق واسع في الممارسة الطبية، مشددين على أن تحليل صور الوجه يمكن أن يساعد في تقييم المرضى، لكنه لا يعوّض الفحوص الطبية والتقييم السريري.ويفتح هذا الابتكار مجالاً جديداً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الصحية، مع ضرورة التثبت من دقته وفعاليته قبل توظيفه في اتخاذ القرارات العلاجية.