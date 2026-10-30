منظمة الصحة العالمية تصدر أول إرشادات عالمية بشأن سمنة الأطفال والمراهقين

أصدرت منظمة الصحة العالمية أول إرشادات عالمية مخصصة للتعامل مع السمنة لدى الأطفال والمراهقين، في ظل تزايد انتشارها عالمياً، إذ ارتفعت نسبتها بين الفئة العمرية من 5 إلى 19 عاماً بنحو أربعة أضعاف منذ سنة 1990.وأوصت المنظمة بعدم استخدام أدوية إنقاص الوزن أو جراحات السمنة أو أجهزة إنقاص الوزن لدى الأطفال دون سن العاشرة.ووفق بيانات المنظمة، ارتفعت نسبة الأطفال والمراهقين المصابين بالسمنة من، فيما بلغ عدد المصابين بها سنة 2024 نحو، من بينهم 70 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات، ونحو 100 مليون مراهق حتى سن 19 عاماً.وتصف المنظمة السمنة بأنها مرض مزمن قابل للانتكاس، ناتج عن تراكم مفرط للدهون، لكنها تؤكد إمكانية السيطرة عليها من خلال الرعاية الفعالة.وحذرت من أن السمنة تزيد خطر الإصابة بأمراض غير سارية، من بينها السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما قد تعرّض الأطفال للتنمر والوصم والتمييز، بما يؤثر في صحتهم النفسية.وشددت على ضرورة الجمع بين الرعاية الجسدية والنفسية، وألا يقتصر العلاج على خفض الوزن، بل يشمل تحسين الصحة العامة والقدرة على ممارسة الأنشطة وجودة الحياة، مع توفير متابعة طويلة المدى تراعي احتياجات كل طفل.ودعت المنظمة كذلك إلى جعل الغذاء الصحي والنشاط البدني متاحين للجميع وبأسعار مناسبة، من خلال تدابير تشمل التعليم والتخطيط الحضري والنقل والحماية الاجتماعية، إلى جانب الإجراءات التنظيمية والمالية.