JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:21 Tunis

النوم ضروري لاستعادة نشاط الجسم.. واضطراباته تؤثر في جودة الحياة

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/69a184e3d64715.75608970_njiompqefkglh.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 18:09 قراءة: 0 د, 41 ث
      
يقضي الإنسان نحو ثلث حياته في النوم، الذي لا يقتصر دوره على الراحة، بل يمثل مرحلة أساسية لاستعادة نشاط الجسم وتجديد قدرته على أداء وظائفه بصورة طبيعية.


وأوضحت مادة توعوية صادرة عن مستشفى جيانغشي للطب الصيني التابع لجامعة جيانغشي للطب الصيني أن اضطرابات النوم أصبحت من المشكلات التي تؤثر في جودة حياة عدد كبير من الأشخاص، وتتخذ أشكالاً مختلفة، من بينها صعوبة الخلود إلى النوم والاستيقاظ المتكرر خلال الليل والنوم الخفيف.


وقد يرتبط الأرق بالإجهاد والضغوط النفسية وساعات العمل الطويلة والسهر المتكرر، فضلاً عن العادات الغذائية ونمط الحياة.


كما يمكن أن يؤثر التوتر والانفعال في القدرة على الاسترخاء عند الخلود إلى الفراش، مما يؤدي إلى التقلب المتكرر وصعوبة الوصول إلى نوم عميق.

وقد تترافق اضطرابات النوم لدى الأشخاص الذين يعانون الإرهاق المستمر مع كثرة الاستيقاظ والأحلام والشعور بالتعب خلال النهار، بما ينعكس على نشاطهم اليومي وجودة حياتهم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338732

babnet

كل الأخبار...

22:21 - التوصل الى اتفاق يقضي بالترفيع في الحصة المخصصة لتونس من الجمبري الأحمر في المياه العميقة للبحر الأبيض المتوسط
22:19 - إمضاء العقد التجاري لإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه
22:16 - الحكم بالسجن 20 سنة في حق رياض بن فضل وبتسعة أعوام ل28 متهما ٱخر في القضية المتعلقة باقتناء أملاك مصادرة
22:11 - قضية التآمر على أمن الدولة 1: إقرار الحكم الغيابي بسجن علي الحليوي 33 عامًا بعد قبول اعتراضه شكلاً
22:10 - القيروان: تسجيل 10555عيادة نفسية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار منذ مطلع العام الجاري (رئيسة قسم الصحة النفسية)
21:29 - تطوير التعاون التونسي الإيفواري في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، محور لقاء وزير التعليم العالي بسفير الكوت ديفوار بتونس
21:03 - جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية تؤكد الحاجة إلى مزيد دعم الرضاعة الطبيعية في تونس
20:38 - تسجيل قصر "دار حسين" و"تربة البايات الحسينيين" ضمن سجلّ الألكسو
20:32 - نابل: مهرجان الهريسة في دورته الـ12 يحتفي بتراث الجهة ونكهاتها الأصيلة من قلب الشارع الرئيسي لمدينة نابل
20:11 - ميزانية 2027: جلسة مشتركة للنظر في مشروع ميزانية محكمة المحاسبات
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 أومتوبر 2026 | 19 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:26
15:02
12:10
06:41
05:14
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-16
22°-13
21°-14
19°-14
20°-13
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/10)     1760,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/10)   29238 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab