النوم ضروري لاستعادة نشاط الجسم.. واضطراباته تؤثر في جودة الحياة

يقضي الإنسان نحو، الذي لا يقتصر دوره على الراحة، بل يمثل مرحلة أساسية لاستعادة نشاط الجسم وتجديد قدرته على أداء وظائفه بصورة طبيعية.وأوضحت مادة توعوية صادرة عن مستشفى جيانغشي للطب الصيني التابع لجامعة جيانغشي للطب الصيني أن اضطرابات النوم أصبحت من المشكلات التي تؤثر في جودة حياة عدد كبير من الأشخاص، وتتخذ أشكالاً مختلفة، من بينها صعوبة الخلود إلى النوم والاستيقاظ المتكرر خلال الليل والنوم الخفيف.وقد يرتبط الأرق بالإجهاد والضغوط النفسية وساعات العمل الطويلة والسهر المتكرر، فضلاً عن العادات الغذائية ونمط الحياة.كما يمكن أن يؤثر التوتر والانفعال في القدرة على الاسترخاء عند الخلود إلى الفراش، مما يؤدي إلى التقلب المتكرر وصعوبة الوصول إلى نوم عميق.وقد تترافق اضطرابات النوم لدى الأشخاص الذين يعانون الإرهاق المستمر مع كثرة الاستيقاظ والأحلام والشعور بالتعب خلال النهار، بما ينعكس على نشاطهم اليومي وجودة حياتهم.