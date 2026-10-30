تونس: نجاح عمليات زرع الكلى يبلغ 98% مقابل 65% لزرع القلب والكبد

تبلغ نسبة نجاح عمليات زرع الكلى في تونس، مقابللعمليات زرع القلب والكبد، وفق ما أفادت به المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، بثينة زنّاد.وأوضحت زنّاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عدد الأشخاص الذين يحملون صفة «متبرع» على بطاقة التعريف الوطنية يبلغ، في حين تضم قائمة انتظار زرع الكلى حالياًوبلغ عدد حالات التبرع بالأعضاء من أشخاص متوفين دماغياً، مكّنت من إجراء 25 عملية زرع كلى و6 عمليات زرع قلب و3 عمليات زرع كبد.وأكدت زنّاد أهمية تكثيف الحملات التحسيسية بالتبرع بالأعضاء وتعزيز ثقافة التضامن الإنساني، بما يساعد على توفير الأعضاء للمرضى المدرجين على قوائم الانتظار.وكانت تونس قد أحيت في 17 أكتوبر الجاري اليوم العالمي والوطني للتبرع بالأعضاء، من خلال تنظيم أنشطة تحسيسية وتوعوية، إلى جانب ماراثون «الخطوات الخضراء» في مختلف الولايات، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والشباب والرياضة.