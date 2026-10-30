وزارة الصحة تتجه إلى إحداث منصتين للذكاء الوبائي والإنذار المبكر سنة 2027

يتجه قطاع الصحة في تونس خلال سنة 2027 إلى إرساء منصتين للذكاء الوبائي والإنذار المبكر، بهدف تعزيز القدرة على مواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية، وفق ما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.وتندرج هذه الإجراءات ضمن مخطط التنمية 2026-2030، الذي يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية وتحسين قدرتها على الاستجابة للحاجيات المتزايدة.وتشمل التوجهات المبرمجة تعزيز مراقبة الأمراض، وتطوير التدخل السريع، وتحيين الخطة الوطنية للتأهب وتفعيلها، إلى جانب دعم الوقاية والكشف المبكر.كما يتضمن التوجه الجديد إدماج التغيرات المناخية في التخطيط الصحي، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي وتحسين جودة الرعاية.