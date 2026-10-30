دراسة تونسية: 75% من المراهقين المصابين بالساركوما يعانون أوراماً في الأطراف السفلية

أظهرت دراسة تونسية حديثة أنالذين شملتهم الدراسة يعانون أوراماً في الأطراف السفلية، مسلطة الضوء على التأثيرات الصحية والنفسية والاجتماعية للمرض خلال فترة المراهقة.وشملت الدراسة، المنشورة سنة 2026،ويتلقون العلاج بقسم الأورام في معهد صالح عزيز للأمراض السرطانية، فيما جُمعت المعطيات بين فيفري وأفريل 2023.والساركوما نوع نادر من السرطان يصيب العظام أو الأنسجة الرخوة، مثل العضلات والدهون والأوعية الدموية والأعصاب، ويختلف علاجه بحسب نوع الورم ومكان ظهوره.وبيّنت النتائج أن المرض لا يؤثر على الصحة الجسدية فحسب، بل ينعكس أيضاً على الحياة اليومية والدراسة والحالة النفسية والعلاقات الاجتماعية للمراهقين.وأفادمن المشاركين بحاجتهم إلى وجود أفراد عائلاتهم إلى جانبهم خلال العلاج والإقامة بالمستشفى، فيما عبّرعن شعورهم بالحزن وبآلام عرضية.واعتبرمن المراهقين أن الانقطاع عن الدراسة بسبب المرض أمر صعب للغاية، بينما عبّرعن قلقهم بشأن مستقبلهم، وقالإنهم ما زالوا يبحثون عن معنى لتجربتهم مع المرض.وخلصت الدراسة إلى أهمية توفير رعاية صحية ونفسية واجتماعية ملائمة للمراهقين المصابين بالساركوما وعائلاتهم، لمساعدتهم على التعامل مع العلاج والتعافي وتبعات المرض على حياتهم اليومية.