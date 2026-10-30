إقرار تغيير في توقيت الفتحتين الرئيسيتين للجسر المتحرك ببنزرت خلال الموسم الشتوي

أعلنت ولاية بنزرت في بلاغ لها مساء يوم الخميس، عن إقرار تغيير في التوقيت الشتوي لرفع الجسر المتحرك.وأعلمت مستعملي الجسر المتحرك ببنزرت أنه تم إقرار تغيير في توقيت الفتحتين الرئيسيتين للجسر خلال الموسم الشتوي ،وذلك بداية من يوم واحد نوفمبر 2026 كالآتي:*الفترة الرئيسية الاولى :بداية من الساعة 21:00 ليلا .*الفتحة الرئيسية الثانية : بداية من الساعة 03:30 فجرا .