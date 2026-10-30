الاعلان عن انطلاق موسم جني الزيتون بولاية منوبة لسنة 2026-2027 يوم 2 نوفمبر القادم

أعلنت ولاية منوبة، في بلاغ صادر عن مصالح الوالي يوم 29 أكتوبر 2026، عن تحديد يوم الإثنين 02 نوفمبر 2026 كموعد رسمي لإنطلاق موسم جني الزيتون والتحويل الزيتي لسنة 2026 - 2027.وقد وجه والي منوبة،، دعوة مباشرة لكافة فلاحي الجهة وأصحاب المعاصر وكافة المتدخلين في القطاع الفلاحي لحثهم على الاستعداد الجيد لهذا الموسم مع ضرورة مراعاة مرحلة نضج الثمار عند الشروع في عملية الجني تفاديا للـمردودية الضعيفة وحفاظا على الجودة العالية للزيت المنتج.ويأتي الإعلان عن انطلاق الموسم في وقت تقدر فيه صابة زيتون الزيت بولاية منوبة للموسم الحالي (2026-2027) بنحو 14 ألف طن، مسجلة بذلك تراجعا بحوالي 30 بالمائة مقارنة بإنتاج الموسم الفارط (2025-2026) الذي تجاوزت فيه كمية الإنتاج 20 ألفاً و750 طنا، وذلك استنادا إلى معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.ويسعى مختلف المتدخلين في القطاع بالجهة إلى إنجاح هذا الموسم عبر متابعة سير عمليات الجني والتحويل بمعاصر الولاية وتذليل الصعوبات لضمان الحفاظ على القيمة الاقتصادية لهذا الغلال الحيوية.