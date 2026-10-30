JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:21 Tunis

الاعلان عن انطلاق موسم جني الزيتون بولاية منوبة لسنة 2026-2027 يوم 2 نوفمبر القادم

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae1ab1fbdcac0.28639364_ipokjhfmnlgeq.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 17:43 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلنت ولاية منوبة، في بلاغ صادر عن مصالح الوالي يوم 29 أكتوبر 2026، عن تحديد يوم الإثنين 02 نوفمبر 2026 كموعد رسمي لإنطلاق موسم جني الزيتون والتحويل الزيتي لسنة 2026 - 2027.


وقد وجه والي منوبة،، دعوة مباشرة لكافة فلاحي الجهة وأصحاب المعاصر وكافة المتدخلين في القطاع الفلاحي لحثهم على الاستعداد الجيد لهذا الموسم مع ضرورة مراعاة مرحلة نضج الثمار عند الشروع في عملية الجني تفاديا للـمردودية الضعيفة وحفاظا على الجودة العالية للزيت المنتج.


ويأتي الإعلان عن انطلاق الموسم في وقت تقدر فيه صابة زيتون الزيت بولاية منوبة للموسم الحالي (2026-2027) بنحو 14 ألف طن، مسجلة بذلك تراجعا بحوالي 30 بالمائة مقارنة بإنتاج الموسم الفارط (2025-2026) الذي تجاوزت فيه كمية الإنتاج 20 ألفاً و750 طنا، وذلك استنادا إلى معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.


ويسعى مختلف المتدخلين في القطاع بالجهة إلى إنجاح هذا الموسم عبر متابعة سير عمليات الجني والتحويل بمعاصر الولاية وتذليل الصعوبات لضمان الحفاظ على القيمة الاقتصادية لهذا الغلال الحيوية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338725

babnet

كل الأخبار...

22:21 - التوصل الى اتفاق يقضي بالترفيع في الحصة المخصصة لتونس من الجمبري الأحمر في المياه العميقة للبحر الأبيض المتوسط
22:19 - إمضاء العقد التجاري لإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه
22:16 - الحكم بالسجن 20 سنة في حق رياض بن فضل وبتسعة أعوام ل28 متهما ٱخر في القضية المتعلقة باقتناء أملاك مصادرة
22:11 - قضية التآمر على أمن الدولة 1: إقرار الحكم الغيابي بسجن علي الحليوي 33 عامًا بعد قبول اعتراضه شكلاً
22:10 - القيروان: تسجيل 10555عيادة نفسية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار منذ مطلع العام الجاري (رئيسة قسم الصحة النفسية)
21:29 - تطوير التعاون التونسي الإيفواري في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، محور لقاء وزير التعليم العالي بسفير الكوت ديفوار بتونس
21:03 - جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية تؤكد الحاجة إلى مزيد دعم الرضاعة الطبيعية في تونس
20:38 - تسجيل قصر "دار حسين" و"تربة البايات الحسينيين" ضمن سجلّ الألكسو
20:32 - نابل: مهرجان الهريسة في دورته الـ12 يحتفي بتراث الجهة ونكهاتها الأصيلة من قلب الشارع الرئيسي لمدينة نابل
20:11 - ميزانية 2027: جلسة مشتركة للنظر في مشروع ميزانية محكمة المحاسبات
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 أومتوبر 2026 | 19 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:26
15:02
12:10
06:41
05:14
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-16
22°-13
21°-14
19°-14
20°-13
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/10)     1760,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/10)   29238 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab