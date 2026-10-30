توقيع بروتوكول اتفاق جديد بين تونس والسنغال لتعزيز التعاون ودفع المبادلات التجارية

وقع مركز النهوض بالصادرات ممثل في مديره العام مراد بن حسين والوكالة السنغالية لترقية الصادرات ممثلة في مديرها العام أمادو ديالو بروتوكول اتفاق جديدا يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين ودفع المبادلات التجارية بين تونس والسنغال من خلال وضع إطار عملي للتعاون يرتكز على استكشاف الأسواق ومرافقة المؤسسات وتطوير الشراكات الاقتصادية.وجرت مراسم التوقيع يوم الخميس 29 اكتوبر الجاري بدار المصدر بتونس على هامش لقاء الشراكة التونسية السنغالية، المنعقد تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات بمناسبة الزيارة الرسمية التي تؤديها إلىتونس بعثة سنغالية رفيعة المستوى، يترأسها الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة السنغالية وتضم ممثلين عن مؤسسات دعم الصناعة وتنمية الصادراتويولي البروتوكول أهمية خاصة لتحديد فرص الشراكة ضمن سلاسل القيمة ذات الأولوية، ولاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية والمنتجات البحرية والنسيج والملابس والصناعات التحويلية والخدمات إلى جانب تطوير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود والتعريف بالمنتجات القابلة للتصدير عبر المنصات الرقميةكما يتيح للمؤسستين تقديم مقترحات وتوصيات إلى حكومتي البلدين بهدف دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، خاصة في ما يتعلق بتيسير الإجراءات الديوانية والتنظيمية وإجراءات النقلوستتم متابعة تنفيذ الاتفاق من خلال خطة عمل تمتد على ثلاث سنوات، تُترجم إلى برامج سنوية مع تعيين نقاط اتصال تتولى المتابعة العملية وإحداث لجنة فنية تتكفل بالتقييم الدوري للأنشطة وإعداد تقرير سنوي حول البعثات التجارية المنجزة والمؤسسات المشاركة والشراكات المبرمة والدراسات المنجزة ومبادرات استكشاف الأسواق المشتركةويُبرم هذا البروتوكول لمدة أولية تبلغ ست سنوات قابلة للتجديد الضمني، بما من شأنه إرساء تعاون مؤسساتي منظم وموجّه نحو تحقيق النتائج والمساهمة في تحسين الإلمام بأسواق البلدين وتنويع وجهات تصدير المؤسسات وفتح فرص تجارية جديدةويندرج هذا التوجه في سياق الآفاق التي يتيحها التكامل الاقتصادي الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يدعم تعزيز المبادلات التجارية والشراكات الاقتصادية بين تونس والسنغال