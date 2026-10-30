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غرفة التجارة والصناعة بتونس تعتمد الإيداع الرقمي الحصري لملفات مساعدة المؤسسات بداية من 2 نوفمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 16:39 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أعلنت غرفة التجارة والصناعة بتونس اعتماد الإيداع الحصري للملفات الموجّهة إلى الإدارة المركزية لمساعدة المؤسسات عبر منصّة الخدمات الإلكترونية" " E-Services وذلك بداية من يوم 2 نوفمبر 2026، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى التحوّل الرقمي ومواصلة تحديث خدماتها الإدارية.


وأوضحت الغرفة، في بلاغ موجّه إلى منخرطيها والمتعاملين الاقتصاديين، أنّ هذا الإجراء يندرج في سياق تطوير الخدمات المقدّمة للمؤسسات الاقتصادية وتيسير نفاذها إليها، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة المطالب وضمان متابعة شفافة للملفات، دون الحاجة إلى التنقّل إلى مقرات المصالح المعنية.


وتتيح المنصّة الإلكترونية، وفق البلاغ ذاته، جملة من الخدمات لفائدة المنخرطين، تشمل الانخراط بغرفة التجارة والصناعة بتونس، وإيداع مطالب الحصول على شهادات المنشأ وتسليمها، وطلب دفاتر المرور الجمركي "ATA" وتسليمها إلى جانب استخراج مختلف الشهادات والتأشيرات على الوثائق.


ودعت الغرفة كافة منخرطيها والمتعاملين الاقتصاديين إلى اعتماد هذه المنصّة الرقمية في إيداع ملفاتهم، والاستفادة من مزاياها في تسريع معالجة المطالب وتحسين جودة الخدمات وإتاحتها عن بُعد.

كما وضعت الغرفة على ذمة المستخدمين عناوين إلكترونية للتواصل بشأن الخدمات الإدارية، عبر البريد sae@ccit.com.tn، وللحصول على المساعدة الفنية المتعلقة بالنفاذ إلى المنصّة واستعمالها عبر البريد assistancetechnique@ccit.com.tn.

ويمكن للمعنيين الاطلاع على دليل توضيحي لكيفية استخدام المنصّة من خلال الفيديو التعليمي المنشور على موقع "يوتيوب" عبر الرابط الموجود بالصفحة الرسمية للغرفة
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