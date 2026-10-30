دعوة الطلبة الى تقديم ترشحاتها للمشاركة في هاكاثون حول الفن والتراث والثقافة والانتقال الايكولوجي

اعلن قطب الطالب المبادر بجامعة تونس بالشراكة مع مؤسسة " اندا للتمويل الصغير " عن فتح باب الترشح للمشاركة في هاكاثون "Art4Earth" حول الفن والتراث والثقافة والانتقال الإيكولوجيوتهدف هذه المبادرة إلى ابتكار حلول لتحديات واقعية تجمع بين الثقافة والمحافظة على البيئة، وذلك من خلال توظيف الفن والتراث والإبداع.ويشارك في هذه التظاهرة الطلبة من مختلف الاختصاصات على غرار التصرف والفنون والهندسة والإعلامية والاقتصاد والعلوم الإنسانية والتراث إلى جانب فنانين وحرفيين ومهنيين في مجال التراث بهدف تبادلالخبرات وتطوير أفكار ومشاريع مبتكرة تخدم الثقافة والبيئةويتعين على الراغبين في المشاركة امتلاك تجربة سابقة في الهاكاثونات، إذ يمكن للطلبة تقديم ترشحاتهم بصفة فردية أوضمن فرق تتكون من شخصين إلى أربعة أشخاص كحد أقصىوسيتم ، تتويج أفضل ثلاثة مشاريع بجوائز إلى جانب مرافقة أصحابها من قبل خبراء مؤسسة "إندا للتمويل الصغير" لمساعدتهم على تطوير مشاريعهمودعت الجهة المنظمة الطلبة الراغبين في المشاركة إلى تقديم ترشحاتهم عبر الاستمارة الإلكترونية التالية الى جانب الاطلاع على محاور الهاكاثون عبر الرابط التاليوقد حدد يوم السبت 14 نوفمبر 2026على الساعة منتصف الليل، آخر أجل لتقديم الترشحات