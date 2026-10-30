JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:10 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة السادسة

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 14:08 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقررة يومي السبت 31 أكتوبر والأحد 1 نوفمبر 2026، انطلاقاً من الساعة 14:30.


السبت 31 أكتوبر 2026

المجموعة الأولى


- جمعية مقرين – محيط قرقنة، بملعب حمودة الحداد بمقرين: حسام الظاهري.

- هلال مساكن – النجم الخلادي، بالملعب البلدي بمساكن: سمير العونلي.
- هلال الشابة – الملعب السوسي، بالملعب البلدي بالشابة: مجدي بلاغة.
- بعث بوحجلة – مكارم المهدية، بالملعب البلدي ببوحجلة: خليل الهرمي.
- سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس، بملعب 2 مارس بصفاقس: عبد السلام ماني.
- مستقبل قابس – مستقبل سليمان، بملعب قابس المعشب: أمير العيادي.
- اتحاد تطاوين – كوكب عقارب، بملعب نجيب الخطاب بتطاوين: أسامة شريط.

الأحد 1 نوفمبر 2026

المجموعة الثانية

- النادي القربي – أولمبيك مدنين، بالملعب البلدي بقربة: رضوان بلواعر.
- جندوبة الرياضية – الملعب القابسي، بملعب الطويهري بجندوبة: رائد جويرو.
- أولمبيك الكاف – شبيبة القيروان، بمركب طريق بوليفة بالكاف: عبد الحميد بدر الدين.
- القلعة الرياضية – هلال الرديف، بملعب القلعة الصغرى المعشب: وائل العجنقي.
- اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة، بملعب قصور الساف الاصطناعي: ريان الدرعي.
- مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين، بملعب القصرين المعشب: صادق السالمي.
- قوافل قفصة – جمعية أريانة، بملعب قفصة المعشب: خالد قويدر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338719

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 أومتوبر 2026 | 19 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:26
15:02
12:10
06:41
05:14
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-15
22°-13
21°-14
19°-14
20°-13
  • Avoirs en devises 24098,1
  • (29/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35241 DT
  • (29/10)
  • 1 $ = 3,01418 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/10)     1760,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/10)   29238 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab