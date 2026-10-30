الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة السادسة
أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقررة يومي السبت 31 أكتوبر والأحد 1 نوفمبر 2026، انطلاقاً من الساعة 14:30.
السبت 31 أكتوبر 2026المجموعة الأولى
- جمعية مقرين – محيط قرقنة، بملعب حمودة الحداد بمقرين: حسام الظاهري.
- هلال مساكن – النجم الخلادي، بالملعب البلدي بمساكن: سمير العونلي.
- هلال الشابة – الملعب السوسي، بالملعب البلدي بالشابة: مجدي بلاغة.
- بعث بوحجلة – مكارم المهدية، بالملعب البلدي ببوحجلة: خليل الهرمي.
- سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس، بملعب 2 مارس بصفاقس: عبد السلام ماني.
- مستقبل قابس – مستقبل سليمان، بملعب قابس المعشب: أمير العيادي.
- اتحاد تطاوين – كوكب عقارب، بملعب نجيب الخطاب بتطاوين: أسامة شريط.
الأحد 1 نوفمبر 2026المجموعة الثانية
- النادي القربي – أولمبيك مدنين، بالملعب البلدي بقربة: رضوان بلواعر.
- جندوبة الرياضية – الملعب القابسي، بملعب الطويهري بجندوبة: رائد جويرو.
- أولمبيك الكاف – شبيبة القيروان، بمركب طريق بوليفة بالكاف: عبد الحميد بدر الدين.
- القلعة الرياضية – هلال الرديف، بملعب القلعة الصغرى المعشب: وائل العجنقي.
- اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة، بملعب قصور الساف الاصطناعي: ريان الدرعي.
- مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين، بملعب القصرين المعشب: صادق السالمي.
- قوافل قفصة – جمعية أريانة، بملعب قفصة المعشب: خالد قويدر.
السبت 31 أكتوبر 2026المجموعة الأولى
- جمعية مقرين – محيط قرقنة، بملعب حمودة الحداد بمقرين: حسام الظاهري.
- هلال مساكن – النجم الخلادي، بالملعب البلدي بمساكن: سمير العونلي.
- هلال الشابة – الملعب السوسي، بالملعب البلدي بالشابة: مجدي بلاغة.
- بعث بوحجلة – مكارم المهدية، بالملعب البلدي ببوحجلة: خليل الهرمي.
- سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس، بملعب 2 مارس بصفاقس: عبد السلام ماني.
- مستقبل قابس – مستقبل سليمان، بملعب قابس المعشب: أمير العيادي.
- اتحاد تطاوين – كوكب عقارب، بملعب نجيب الخطاب بتطاوين: أسامة شريط.
الأحد 1 نوفمبر 2026المجموعة الثانية
- النادي القربي – أولمبيك مدنين، بالملعب البلدي بقربة: رضوان بلواعر.
- جندوبة الرياضية – الملعب القابسي، بملعب الطويهري بجندوبة: رائد جويرو.
- أولمبيك الكاف – شبيبة القيروان، بمركب طريق بوليفة بالكاف: عبد الحميد بدر الدين.
- القلعة الرياضية – هلال الرديف، بملعب القلعة الصغرى المعشب: وائل العجنقي.
- اتحاد قصور الساف – أمل بوشمة، بملعب قصور الساف الاصطناعي: ريان الدرعي.
- مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين، بملعب القصرين المعشب: صادق السالمي.
- قوافل قفصة – جمعية أريانة، بملعب قفصة المعشب: خالد قويدر.
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