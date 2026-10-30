الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة السادسة

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الأحد 1 نوفمبر 2026



أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقررة يومي، انطلاقاً من الساعة، بملعب حمودة الحداد بمقرين: حسام الظاهري.، بالملعب البلدي بمساكن: سمير العونلي.، بالملعب البلدي بالشابة: مجدي بلاغة.، بالملعب البلدي ببوحجلة: خليل الهرمي.، بملعب 2 مارس بصفاقس: عبد السلام ماني.، بملعب قابس المعشب: أمير العيادي.، بملعب نجيب الخطاب بتطاوين: أسامة شريط.، بالملعب البلدي بقربة: رضوان بلواعر.، بملعب الطويهري بجندوبة: رائد جويرو.، بمركب طريق بوليفة بالكاف: عبد الحميد بدر الدين.، بملعب القلعة الصغرى المعشب: وائل العجنقي.، بملعب قصور الساف الاصطناعي: ريان الدرعي.، بملعب القصرين المعشب: صادق السالمي.، بملعب قفصة المعشب: خالد قويدر.