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تونس تشارك بجينيف في أشغال الدورة 59 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية .. وتترأس الدورة 27 للجمعية العامة للمنظمة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 10:04 قراءة: 1 د, 0 ث
      
شاركت تونس في أشغال الدورة التاسعة والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، المنعقدة في جينيف (سويسرا) من 27 الى 29 أكتوبر الجاري، وترأست الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة.


ومثل تونس في هذه التظاهرة، كل محمد رشاد السوسي المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، ورمزي اللواتي القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة الجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجينيف والهيئات المتخصصة في سوسيرا، وفق بلاغ نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الجمعة.


وتناولت أشغال الدورة الـ 27 للجمعية العامة للمنظمة، التي ترأسها المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، استعراض التقرير المالي للمنظمة والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الانسانية، واستراتيجية التنمية الخماسية للمنظمة للفترة 2031/2026.


وجاء في البلاغ، أن المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجالات الحماية المدنية والدفاع المدني، وحماية السكان والأملاك والبيئة من الطوارئ في زمن السلم، ومن مخاطر استعمال الأسلحة في فترات النزاعات.

كما تتولى المنظمة تنفيذ برامج للمساعدة الإنسانية والتقنية وفقاً لاحتياجات البلدان الأعضاء لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث.
 
وتعتبر تونس عضوا مؤسسا في المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، وهي تشارك بفعالية في مشاريع التعاون الفني التي ترعاها، سواء بالاستفادة من الدورات التدريبية وبناء القدرات أو بوضع خبرات الديوان في مجالات الحماية المدنية على ذمة بقية الأعضاء، وفق نفس البلاغ.
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