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فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 21 من مهرجان سينما أفريقيا لوزان

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Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 15:10 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلنت سفارة سويسرا في تونس أمس عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين من مهرجان سينما أفريقيا لوزان الذي سيلتئم من من 19 إلى 22 أوت 2027.
وقد حدد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 15 مارس 2027 .


ويمكن المشاركة بأفلام روائية، وثائقية، أفلام تحريك، تجريب، أو أفلام الواقع الافتراضي، على أن تكون مواضيعها تتعلق بأفريقيا وتم إنتاجها بعد 1 جانفي 2025.


ويعد مهرجان سينما افريقيا لوزان من أبرز التظاهرات السينمائية التي تحتضنها سنويا مدينة لوزان السويسرية، وهو موعد سينمائي سنوي يهدف إلى تسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية الأفريقية المعاصرة ودعم صناع الأفلام في القارة الافريقية.

ويتعين على السينمائيين الراغبين في المشاركة في هذا المهرجان إرسال طلباتهم عبر الانترنات والاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة المتوفرة على الرابط التالي :
https://www.cine-afrique.ch/inscrire-film-submission-fr19462.html

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