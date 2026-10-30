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رالي دكار 2027 سيقام في المغرب والبرتغال

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Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 14:46 قراءة: 1 د, 18 ث
      
قالت ​منظمة أماوري سبورت التي تنظم ​رالي دكار اليوم الجمعة إن نسخة ‌2027 ستقام في ‌المغرب بعد المرحلة التمهيدية والمرحلة ‌الأولى في البرتغال، وذلك بعد خمسة أيام من إعلانها أن الحدث لن يقام ⁠في السعودية بسبب مخاوف أمنية.


وأضافت المنظمة في بيان "ستستضيف منطقة الجارف المرحلة التمهيدية والمرحلة الخاصة الأولى، ​وسيستضيف المغرب 11 مرحلة ويوم راحة في أغادير، ليجوب الرالي أراضيه ⁠كاملة من الشمال إلى أقصى الجنوب".


وستقام النسخة 49 من رالي دكار، التي ⁠كان من المقرر في البداية أن تقام في الفترة من أول إلى 15 جانفي، في الفترة من التاسع إلى 23 جانفي، شريطة موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات.


وقال ديفيد كاستيرا مدير رالي دكار "ستلبي ​النسخة 49 من رالي دكار، التي تم نقلها، المعايير الرياضية التي لطالما جعلت منها أكثر سباقات الرالي صعوبة".
وأضاف "على ‌الرغم من ضيق الوقت المتاح لنا، فقد صممنا رالي دكار حقيقيا".
وستبلغ مسافة رالي دكار 2027 إجمالي ⁠7824 كيلومترا، بما في ذلك 4341 كيلومترا من المراحل الخاصة، ‌من لول-فارو إلى مراكش.
وقالت منظمة أماوري سبورت يوم الأحد إن قرار نقل رالي دكار خارج السعودية كان "استثنائيا ولمرة واحدة فقط". وسيعود رالي دكار في نسخته 50 عام 2028 إلى السعودية التي استضافت الحدث منذ عام 2020.
وتعني استضافة ‌المغرب للسباق أن رالي دكار ⁠سيعود إلى أفريقيا للمرة الأولى منذ عام 2008. وقد انطلقت هذه الفعالية في عام 1978 كسباق يبدأ ‌من باريس ويمر عبر الصحراء الكبرى وصولا إلى العاصمة السنغالية دكار في غرب أفريقيا، ولطالما اعتبر أصعب تحد في رياضة السيارات على ‌مستوى ⁠العالم.
وأقيمت النسخ اللاحقة في أمريكا الجنوبية بين عامي 2009 و2019 بعد مغادرتها أفريقيا لأسباب أمنية.
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