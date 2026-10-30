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الترجي الجرجيسي - محمد علي معالج مدربا جديدا خلفا لشكري الخطوي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 09:04 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلن الترجي الجرجيسي اليوم الجمعة عن إنهاء علاقته التعاقدية بالتراضي مع مدرب فريق أكابر كرة القدم شكري الخطوي.
وأضاف فريق عاصمة الزياتين في بلاغ نشره عبر صفحته الرسمية عن تعيين محمد علي معالج مدربا جديدا.

وكان شكري الخطوي قد تخلف أمس الخميس عن المباراة المؤجلة لحساب الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى التي خسرها الترجي الجرجيسي أمام مضيفه الملعب التونسي بهدف دون رد حيث عوضه لطفي صلبلب.
وسيكون محمد علي معالج المدرب الثالث للترجي الجرجيسي هذا الموسم بعدما استهل مشواره تحت قيادة المنصف المشارك في مواصلة للتجربة التي انطلقت في مارس 2026.

ولم ترتق نتائج الترجي الجرجيسي في بداية الموسم إلى تطلعات جماهيره بعد الخروج من الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام ريال باماكو المالي.
كما يحتل الفريق المركز الثاني عشر في ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط من فوزين وأربع هزائم، ويملك مباراة مؤجلة لحساب الجولة السابعة أمام مضيفه نجم المتلوي.
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