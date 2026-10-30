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وزير الفلاحة السنغالي يطلع على برامج البحث العلمي الفلاحي والتجديد بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس

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Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Octobre 2026 - 07:54 قراءة: 1 د, 27 ث
      
أدّى وزير الفلاحة والسيادة الغذائيّة وتربية الماشية بجمهوريّة السنغال، شيخُو عُمر بَا، يوم الخميس، زيارة إلى المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس، وذلك للاطلاع على أبرز مُستجدّات البحث العلمي الفلاحي والتعرّف على برامج البحث والتجديد وأنشطة المعهد في مجال تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا


وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون التونسي السنغالي في ميدان البحث العلمي الفلاحي والإبتكار الزراعي وفي سياق دعم علاقات التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكات الإفريقية بما يستجيب للتحديات المشتركة ويسهم في تطوير القطاع الفلاحي في البلدين.


وقد مثّلت هذه الزيارة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة، مناسبة للتعرّف على أبرز محاور البحث العلمي الفلاحي التي يعمل المعهد على تطويرها وتنفيذها، وما يضطلع به من دور محوري في دعم المنظومة الفلاحيّة الوطنيّة، من خلال إنجاز البحوث التطبيقيّة وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الفلاحي، لا سيما في مجالات تحسين الإنتاجية، والمحافظة على الموارد الطبيعيّة، والتأقلم مع التغيّرات المناخية، وتعزيز السيادة الغذائية.


كما أتاحت الزيارة الإطّلاع على التجارب البحثيّة والخبرات العلميّة للمعهد، وبحث سبل الإستفادة المُتبادلة من التجارب التونسيّة والسنغاليّة في المجال الفلاحي، بما من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مؤسسات البحث العلمي الفلاحي في البلدين، ويطور برامج مشتركة لتبادل الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الزراعية.

وتولّى المدير العام للمعهد الوطني للبحوث الزراعيّة بتونس تقديم عرضٍ حول البرامج البحثية المنجزة وأهم مؤشرات الأداء، مبرزا ما يُوليه المعهد من أهمية في تثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، وذلك من خلال تعزيز الرّبط مع الهياكل المهنية ومختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي، والعمل على تحويل مخرجات البحوث والتجارب العلمية إلى حلول وتكنولوجيات مبتكرة قابلة للتطبيق ميدانيًا.

من جانبه أبدى الوزير السنغالي إهتماما بالدّور الريادي للمعهد في ميدان البحث العلمي والتجديد ونقل المعارف للفاعلين عبر إرساء شراكات متعددة سواءً على الصعيد الوطني أو الدولي، معربًا عن تطلعه إلى إبرام شراكة علمية بين المعهد ونظيره بالسنغال " المعهد السنغالي للبحث الفلاحي".
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