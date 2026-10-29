بنزرت: تنفيذ قرار إسقاط حق في عقار دولي فلاحي بأم هاني من معتمدية منزل بورقيبة

تولت اللجنة الفنية الاستشارية لمتابعة إحياء الأراضي الدولية الفلاحية ببنزرت تنفيذ قرار إسقاط حق في العقار الدولي الفلاحي "ام هاني 2" الواقع بعمادة قبطنة من معتمدية منزل بورقيبة ، اليوم الخميس.وتبلغ المساحة الجملية للعقار الدولي الفلاحي، وفق بلاغ لولاية بنزرت، 47 هك منها 37 هك تقريبا مغروسة أصول زياتين بعدد فاق الـ4800 شجرة زيتون ، علاوة على مساحة جملية بحوالي 10 هك أرض بيضاء بعلية وخصبة وتحتوي على بعض البناءات غير المستغلة باستثناء مخزن للتبن وبعض المعدات.وقد تم تنفيذ قرار استرجاع العقار بعد استكمال عديد الإجراءات القانونية من تنابيه وغيرها على المتسوغ الذي تعمد عدم إحكام استغلال المقسم وقيامه بتقليم حاد لأصول الزيتون رغم عدم موافقة مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة و التفريط في كمية الحطب المتأتية من عملية التقليم الحاد دون الحصول على التراخيص اللازمة في الغرض.و حضر تنفيذ القرار اليوم كل من معتمد منزل بورقيبة زياد حرز الله ومصالح الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ودائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية والحرس البلدي والحرس الترابي وبقية الوحدات الاخرى و ديوان الاراضي الدولية و عمدة المنطقة ، بالإضافة للمسقط حقه وعدل تنفيذ.وأحيل العقار الفلاحي لمصالح ديوان الاراضي الدولية، إلى حين النظر في بقية الاجراءات الكفيلة بإعادة توظيفه في المجال وفق الاجراءات القانونية المعمول بها