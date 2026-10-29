تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة تنشط بصفاقس و إيقاف عناصرها الرئيسية

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للمخدرات بصفاقس بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالڨرجاني، مساء اليوم الخميس، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة نوع "بريقابالين"، تنشط بجهة العوابد صفاقس، وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.وتم خلال هذه العملية التي جاءت بعد عمل ميداني واستعلامي مكثف، إيقاف الطرف الرئيسي، وهو مصنف خطير، محل تفتيش من أجل ترويج المخدرات وطرف ثاني يعمد الى إخفاء الأقراص المخدرة والتوسط في عمليات ترويجها.وأشار المصدر ذاته إلى أن الوحدات الأمنية تمكنت خلال هذه العملية من حجز حوالي 4000 قرص مخدر ودراجة نارية ومبلغ مالي، وأن الأبحاث مازالت متواصلة.كما بين أن هذا العمل يندرج في إطار تواصل العمليات الامنية الخاصة بالكشف عن شبكات ترويج المواد المخدرة وايقاف الضالعين فيها.