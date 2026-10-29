ضبط التدابير الفنية لإعادة تهيئة الحمامين الاستشفائيين بوشتاتة وسيدي سالم بجندوبة وبنزرت

خصص اجتماع انعقد مؤخرا، بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه لمتابعة تقدم إنجاز الأشغال المبرمجة بالحمامين الاستشفائيين بوشتاتة، بمعتمدية غار الدماء منولاية جندوبة وسيدي سالم بمعتمدية غزالة من ولاية بنزرت وتقييم وضعيتهما وضبط التدابير الفنية اللازمة لإعادة تهيئتهما واستغلالهما.وبخصوص حمام وشتاتة، أفاد الديوان بأنه، تبعا للمعاينات الميدانية التي أجرتها مصالحه الفنية والرقابية، تمت برمجة أشغال لفتح حوض التقاط المياه الحارة بهدف معاينة حالته وتقييم تدفق المياه عند ضخها.وتناول الاجتماع المتطلبات المتعلقة بتوفير الآليات والمعدات الضرورية لإنجاز هذه الأشغال، بما يمكّن من تحديد التدخلات الفنية اللازمة على مستوى حوض التقاط المياه وإعادة تهيئة الحمام الحالي.وتبلغ درجة حرارة مياه حمام وشتاتة 44 درجة مائوية، فيما يقدّر دفقها بنحو 1.5 لتر في الثانية، وتتميز بتركيبتها الكبريتية الصودية البيكاربوناتية التي تُعرف باستخداماتها العلاجية في مجال الأمراض الجلديةوالتنفسية والروماتيزم.أما بخصوص حمام سيدي سالم، فقد تم خلال الاجتماع المخصص له النظر في إنجاز أشغال حفر والتقاط مياه عين سيدي سالم، تمهيدا لاستغلالها في تزويد الحمام المعدني بالمياه بعد إعادة تهيئتهوتبلغ درجة حرارة المياه النابعة من هذه العين 32 درجة مائوية، وتمتاز بتركيبتها الكلورية الصودية التي تُستخدم في الاستشفاء بالمياه المعدنية خاصة في ما يتعلق بآلام الروماتيزموتندرج هذه التدخلات في إطار متابعة وضعية المنشأتين الاستشفائيتين وتحديد المتطلبات الفنية الضرورية لإعادة تهيئتهما، بما يتيح استغلال مواردهما المائية المعدنية وتثمين خصائصهما الطبيعية والعلاجية