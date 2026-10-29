وزارة التربية: انطلاق التسجيل يوم 3 نوفمبر 2026 لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2027

ينطلق يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 تسجيل تلاميذ السنة الرابعة ثانوي المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة، وكذلك المترشحين بصفة فردية لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2027، وفق ما أعلنته وزارة التربية.وأفادت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، بأن عملية التسجيل لاجتياز امتحان بكالوريا 2027 التي تتواصل إلى غاية يوم 2 ديسمبر 2026، تتم عبر الموقع الإلكتروني examens-concours.education.tnويتعين على الراغبين في الترشح لاجتياز الامتحان إلى المبادرة بالدخول إلى الموقع المذكور للقيام بعملية التسجيل.وبالنسبة إلى المترشحين بصفة فردية، يتعين عليهم إيداع جميع الوثائق المطلوبة لدى المندوبية الجهوية للتربية المعنية، أو إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلّم، في أجل أقصاه يوم 11 ديسمبر 2026، وفق ذات البلاغ.