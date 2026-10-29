أريـانـة : انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وسط تقديرات بصابة تناهز 2400 طنّ

انطلق، اليوم الخميس، من إحدى الضيعات الفلاحية بمعتمدية سيدي ثابت، موسم جني وتحويل زيتون الزيت بولاية أريانة للموسم الفلاحي 2027-2026، ليتواصل إلى موفى شهر فيفري 2027، وسط تقديرات أولية بإنتاج حوالي 2400 طن من زيتون الزيت ونحو 480 طنّا من زيت الزيتون، وفق ما نشرته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".ويبلغ إجمالي عدد أصول الزيتون بولاية أريانة 324 ألفا و565 أصلا بين زراعات مطرية ومروية موزّعة على مساحة جملية تناهز 2610 هكتارات، وتستأثر معتمدية سيدي ثابت بالنصيب الأوفر بنسبة 53 بالمائة من إجمالي أصول الزيتون بالجهة، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة .وتبلغ طاقة التحويل الجملية للجهة 255 طنا يوميا تؤمّنها أربع معاصر عصرية، فيما تصل طاقة التخزين إلى 671 طنًا، حسب نفس المصدر.