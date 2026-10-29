تقليد وسام الأمم المتحدة لأفراد الوحدة العسكرية التونسية للمروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى(وزارة الدفاع)

انتظمت، أمس الأربعاء، بالعاصمة بانغي، مراسم تقليد الوسام الأممي لأفراد الوحدة العسكرية التونسية للمروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى العاملة تحت راية الأمم المتحدة ضمن مهمة حفظ السلام "MUNISCA"، بإشراف نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالبعثة "محمد آغ إيويا"، وبحضور عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين بالبعثة.ويأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود التي يبذلها أفراد الوحدة في أداء المهام الموكولة إليهم تحت راية الأمم المتحدة، وما يتحلون به من انضباط ومهنية في تنفيذ واجباتهم، بما يسهم في دعم جهود حفظ السلام وتعزيز الأمن والاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس.يُذكر أنّ تونس تشارك، منذ سنة 2021، في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى، بوحدة مروحيات، تتولى مهام التدخل السريع والإسناد والبحث والإنقاذ وتأمين الدوريات والاستطلاع والمراقبة والخفر والمرافقة الجوية، في إطار المهام الموكولة إلى البعثة الأممية.