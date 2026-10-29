قبلي... نحو تركيز شبكة للهاتف الجوال بالفضاء الصحراوي بداية من سنة 2027

تم الاعلان خلال ورشة عمل انتظمت، أمس الاربعاء، بمدينة دوز من ولاية قبلي، عن الموافقة الرسمية لتركيز شبكة للهاتف الجوال بالفضاء الصحراوي بالجهة بداية من سنة 2027 بهدف تحسين التغطية الاتصالية وتأمين نشاط وكالات الأسفار والرحلات الصحراوية وذلك وفق ما أفاد به المدير الجهوي لاتصالات تونس بقبليوتمحورت الورشة التي انعقدت ببادرة من الجامعة التونسية لوكلات الاسفار والسياحة وبالتعاون مع اتصالات تونس، حول التعريف بالحلول التكنولوجية والرقمية الموجهة إلى وكالات الأسفار وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين خلال الأسبوع الماضي.وتم التأكيد خلال هذا اللقاء الذي حضره والي قبلي ومسؤولين عن اتصالات تونس وممثلين عن وكالات الأسفار بالجنوب الغربي 2 على أهمية تطوير الخدمات الرقمية والاتصالية في القطاع السياحي ومواكبة حاجيات المهنيين في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.وقدم ممثلو اتصالات تونس عرضا حول جملة من الحلول الحديثة الموجهة إلى وكالات الأسفار، شملت عروضا للهاتف الجوال بمزايا تفاضلية لفائدة المهنيين وتقنية الشريحة الإلكترونية لتيسير اتصال المسافرين والسياح الوافدين منذ وصولهم فضلا عن حلول الاتصالات السحابية والاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت( (Cloud IPBX وIP)) الرامية إلى تحسين النجاعة التشغيلية وتطوير آليات التواصل والربط داخل الوكالات.ومثلت هذه الورشة فرصة للتواصل المباشر بين مسؤولي اتصالات تونس ومهنيي القطاع السياحي وتبادل الآراء بشأن الحلول الكفيلة بتطوير الخدمات وتحسين ظروف عمل وكالات الأسفار لاسيما الناشطة في مجال الرحلات الصحراويةوتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الاتصالات والمهنيين في القطاع السياحي بما يدعم التحول الرقمي ويساهم في تحسين جودة الخدمات وتطوير السياحة الصحراوية بولاية قبلي.