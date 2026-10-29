JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:46 Tunis

صحيفة "ليزيكو" (Les Echos) الفرنسية: تونس تعزز منظومة الشركات الناشئة وتراهن على الذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار والنمو

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae386344ac772.84295737_fpqmlgjioknhe.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 - 15:42 قراءة: 1 د, 31 ث
      
خصصت صحيفة "ليزيكو" (Les Echos) الفرنسية، في عددها الصادر اليوم الخميس، مقالا لمنظومة الشركات الناشئة في تونس، بعنوان "في تونس، منظومة من الشركات الناشئة الشابة لا تزال قيد البناء"، تناولت فيه واقع هذا القطاع وآفاق تطوره، في وقت تسعى فيه الشركات الناشئة والمستثمرون إلى إطلاق مرحلة جديدة من النمو وتعزيز حضور تونس على الساحة الدولية.


واعتبرت الصحيفة أن تونس قطعت، منذ إقرار قانون المؤسسات الناشئة سنة 2018، أشواطا في بناء بيئة حاضنة للابتكار والاستثمار، مشيرة إلى تطور هياكل دعم ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وظهور صناديق استثمار وهياكل مرافقة توفر للمؤسسين خدمات متنوعة، من بينها فضاءات العمل والاستشارات وخيارات التمويل الأولي.


وسلطت الصحيفة الضوء على تطور هذه المنظومة، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة استراتيجية أمام المؤسسات الناشئة التونسية، رغم الصعوبات التي تواجهها، ولا سيما في ما يتعلق بالتمويل والبنية التحتية ومحدودية السوق المحلية.


وأضافت أن تونس تزخر بكفاءات هندسية وتكنولوجية مؤهلة، وأن الشركات الناشئة تستفيد من هياكل المرافقة وآليات التمويل، غير أن محدودية عدد المستثمرين القادرين على مواكبة نمو هذه المؤسسات تدفع عددًا منها إلى البحث عن التمويلات في الخارج.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى وجود نحو 1350 مؤسسة ناشئة تستجيب لمعايير قانون المؤسسات الناشئة في تونس، مع بروز عدد من الهياكل الاستثمارية ومؤسسات المرافقة، من بينها صندوق الاستثمار "216 كابيتال".

وأكد المقال أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمؤسسات الناشئة التونسية فرصًا لتطوير حلول مبتكرة ومتخصصة تستجيب لحاجيات السوقين المحلية والإفريقية، بالاستفادة من الكفاءات الهندسية والتكنولوجية التي تزخر بها البلاد.

ونقلت الصحيفة عن ذكرى الخليفي، الشريكة المؤسسة لصندوق "216 كابيتال"، قولها إن الكفاءات التونسية قادرة على تطوير حلول في هذا المجال بمستوى متقدم وكلفة أقل، مشيرة إلى أن محدودية الموارد وصعوبة النفاذ إلى البيانات والنماذج المناسبة تظلان من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الناشئة.

وشدد المقال على أن تطوير هذه المنظومة يقتضي تعزيز فرص التمويل وتوسيع النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يساعد المؤسسات الناشئة التونسية على تحويل قدراتها الابتكارية إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338690

babnet

كل الأخبار...

20:46 - بنزرت: تنفيذ قرار إسقاط حق في عقار دولي فلاحي بأم هاني من معتمدية منزل بورقيبة
20:44 - تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة تنشط بصفاقس و إيقاف عناصرها الرئيسية
20:40 - ضبط التدابير الفنية لإعادة تهيئة الحمامين الاستشفائيين بوشتاتة وسيدي سالم بجندوبة وبنزرت
20:37 - بن عروس: تواصل البرنامج الوطني للرحلات المدرسية لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية ذات الأولوية
20:27 - رئيسة الحكومة تلتقي أفراد الجالية التونسية بروسيا
20:25 - أريـانـة : انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وسط تقديرات بصابة تناهز 2400 طنّ
20:12 - بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الافتتاحية
19:45 - خبراء في طب الشغل يستبعدون إدراج الأمراض النفسية ضمن قائمة الأمراض المهنية في تونس
19:37 - وزارة التربية: انطلاق التسجيل يوم 3 نوفمبر 2026 لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2027
19:34 - بوتين: روسيا وإفريقيا تقران خطة عمل مشتركة حتى 2029 في ختام قمة موسكو
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 29 أومتوبر 2026 | 18 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:03
12:10
06:40
05:13
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet25°
20° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
23°-15
21°-13
21°-14
20°-14
  • Avoirs en devises 24098,1
  • (29/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35241 DT
  • (29/10)
  • 1 $ = 3,01418 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/10)     1720,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/10)   29205 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab