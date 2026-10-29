تنظيم الدورة 34 للملتقى الوطني لتكريم أوفى المطالعين يومي 30 و31 أكتوبر 2026

تنظّم إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب يومي 30 و31 أكتوبر 2026 الملتقى الوطني لتكريم الفائزين في المسابقة الوطنية "أوفى المطالعين" في دورتها 34 بعنوان سنة 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وبالتعاون مع كلّ من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمكتبة الجهوية بولاية سوسة.وينطلق برنامج هذه التظاهرة بمداخلة تحت عنوان، "المطالعة و التلقّي الجمالي : مدخل إلى اكتساب القيم" من تقديم الدكتورة نورة اليوسفي وأعدت المكتبة الجهوية بسوسة عرضا بتقنية الذكاء الاصطناعي بعنوان "الكتاب بوابة ... إلى عالم الخيال".وسيكون الجمهور على موعد مع عرض "كرنفال الحكايات "من تقديم زهرة الوسلاتي والقنطاوي بن أحمد ثم مداخلة علمية تحت عنوان : دور المطالعة في تنمية الملكات الإبداعية تؤثثها الكاتبة عائشة المؤدب.وتختتم فعاليات هذا الملتقى بتتويج الفائزين (10 عن فئة الأطفال، 10 عن فئة الشباب و10 عن فئة الكهول و03 عائلات بمختلف أفرادها) وتكريم 3 مكتبات عمومية حققت أعلى عدد من المشتركين في خدماتها بعنوان سنة 2025.