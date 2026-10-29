بن عروس: تواصل البرنامج الوطني للرحلات المدرسية لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية ذات الأولوية

تتواصل بولاية بن عروس فعاليات البرنامج الوطني للرحلات المدرسية الذي اطلقته وزارة التربية خلال عطلة نصف الثلاثي الأول لفائدة تلاميذ عدد من المؤسسات التربوية ذات الأولوية.وأكدت رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، جيهان الدامرجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مجموعة من المدارس على غرار المدرسة الإعدادية ببئر الباي، والمدارس الابتدائية بزاوية ماطر، وسيدي سعد بمرناق، والمدرسة الإعدادية بنعسان، قد استفادت من هذه الرحلات التي شملت وجهات متنوعة بمختلف ولايات الجمهورية تراوحت بين المواقع الاثرية والمتاحف والفضاءات الطبيعية.وأضافت أن هذه الرحلات أتاحت للتلاميذ فرصة الانفتاح على محيطهم الثقافي والحضاري، واكتشاف مواقع ومعالم جديدة، بما يسهم في إثراء مكتسباتهم المعرفية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الانتفاع بالأنشطة التربوية والثقافية، وجعل العطلة المدرسية مجالا للتعلّم والترفيه والاكتشاف.وكشفت أنّ مجموعة أخرى من تلاميذ عدد من المؤسسات التربوية ببن عروس سينتفعون خلال الأيام القليلة القادمة ببرنامج الرحلات التعليمية والتثقيفية الذي يندرج ضمن توجه وزارة التربية لدعم التعلم والاكتشاف والأنشطة الموازية للحياة المدرسية بما يعزز علاقة الناشئة بتراثهم الوطني ويكرس الوعي بأهمية المحافظة عليه.يذكر أن وزارة التربية قد انطلقت في تنفيذ البرنامج الوطني للرحلات المدرسية - دورة 2026، طيلة عطلة نصف الثلاثي الأوّل، من 26 أكتوبر إلى 01 نوفمبر 2026، ويتوجّه إلى تلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد بالمناطق ذات الأولوية.