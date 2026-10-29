ست مؤسسات استشفائية تتحصّل على شهادة اعتماد من الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي

وتحصّل على شهادة الاعتماد كل من مستشفى الدهماني وجمال وماطر، ومركز الصحة الأساسية بتلابت (ولاية القصرين)، ومصحة اليسر بولاية سوسة، ومصحة طب العيون بتونس، وفق ما أوردته الهيئة في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي "ميتا /فيسبوك".ويستند هذا الاعتماد إلى تقييم خارجي ومستقل ودقيق لسير عمل المؤسسات الصحية وممارساتها، ويهدف إلى تعزيز جودة الخدمات وإدارة المخاطر والتعاون بين المهنيين ونجاعة الهياكل الصحية، بما يضمن تكفّلًا أفضل بالمرضى، حسب المصدر ذاته.ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي في تونس، مؤسسة عمومية مستقلة خاضعة لإشراف وزارة الصحة، تأسست سنة 2012، وتختص بتقييم جودة الخدمات الصحية واعتماد الهياكل والمؤسسات الصحية.