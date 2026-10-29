وزارة التربية تنظّم يومي 30 و31 أكتوبر الدورة الأولى للملتقى الوطني للإبداعات الشعرية التلمذية بمشاركة 52 تلميذًا من 26 مندوبية جهوية

تنظّم وزارة التربية، من خلال الإدارة العامة للتعليم الإعدادي والمعاهد الثانوية، يومي 30 و31 أكتوبر 2026، الدورة الأولى للملتقى الوطني للإبداعات الشعرية التلمذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد، تحت شعار "صوت التلميذ... قصيدة".وتحتضن المندوبية الجهوية للتربية بقابس بمنطقة بئر مطماطة، فعاليات الملتقى الوطني للإبداعات الشعرية التلمذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد، الذي سيلتئم بمشاركة 52 تلميذًا وتلميذة يمثّلون 26 مندوبية جهوية للتربية من مختلف جهات الجمهورية، بواقع تلميذ عن المرحلة الإعدادية وآخر عن المرحلة الثانوية من كل مندوبية، وفق بلاغ صادر الخميس عن الوزارة.ويندرج تنظيم هذا الملتقى الذي يتزامن مع نهاية عطلة نصف الثلاثي الأول في إطار دعم الأنشطة الثقافية والفنية بالمؤسسات التربوية، وتشجيع المواهب التلمذية في المجال الأدبي، وتوفير فضاءات للتعبير والإبداع تسهم في تنمية القدرات اللغوية والجمالية لدى الناشئة، وتعزيز حضور الشعر في الحياة المدرسية.كما يمثّل هذا الموعد الثقافي مناسبة وطنية للقاء التلاميذ المبدعين وتبادل التجارب الشعرية، وإبراز طاقاتهم الأدبية وقدراتهم على توظيف اللغة للتعبير عن أفكارهم وأحاسيسهم وتطلعاتهم، فضلًا عن تنمية مهارات الإلقاء والتواصل وتعزيز الثقة بالنفس وروح المبادرة.وتكتسي هذه الدورة الأولى أهمية خاصة باعتبارها فضاءً وطنيًا يجمع المواهب الشعرية التلمذية من مختلف جهات الجمهورية، ويتيح لها فرصة التفاعل والتنافس الإيجابي وتبادل التجارب، بما يعزّز الانفتاح الثقافي ويكرّس مكانة الإبداع في الحياة المدرسية.ويتضمّن برنامج الملتقى، على امتداد يومين، فقرات افتتاحية رسمية وعروضًا شعرية وموسيقية، إلى جانب تقديم الإبداعات الشعرية التلمذية المشاركة وتنظيم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، بما يتيح للتلاميذ إبراز مواهبهم في إطار تربوي يجمع بين الإبداع والتفاعل والتنافس الإيجابي.ويُختتم الملتقى يوم 31 أكتوبر 2026 بتقديم الإبداعات الشعرية المشاركة والإعلان عن النتائج وتوزيع الجوائز، تثمينًا لجهود التلاميذ وتحفيزًا لهم على مواصلة مساراتهم الإبداعية.ويجسّد شعار الملتقى "صوت التلميذ... قصيدة" أهمية الإصغاء إلى التلميذ وإتاحة المجال أمامه للتعبير عن ذاته ورؤاه، تأكيدًا لدور المؤسسة التربوية في اكتشاف المواهب ورعايتها، وترسيخ ثقافة الإبداع والتميّز، وتعزيز التكامل بين التربية والثقافة في بناء شخصية المتعلّم.ويُنتظم هذا الملتقى بإشراف الإدارة العامة للتعليم الإعدادي والمعاهد الثانوية بوزارة التربية، وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بقابس، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحياة المدرسية بالوسط المدرسي وإرساء بيئة تعليمية محفزة على التعلم و الابداع.