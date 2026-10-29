المفكر والفيلسوف فتحي التريكي يقدم محاضرة ضمن الدورة 69 للمعرض الدولي للكتاب ببلغراد

قدّم المفكر والفيلسوف فتحي التريكي، أمس الأربعاء، بقاعة المحاضرات بالجناح التونسي للمعرض الدولي للكتاب ببلغراد في دورته 69، محاضرة بعنوان "مدخل أساسي لقراءة تاريخ الفلسفة بتونس" وذلك منذ الفترة القرطاجية إلى فترة الحداثة والمعاصرة، مرورا بالفترة القيروانية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.وتأتي هذه المحاضرة، في إطار البرنامج الثقافي التونسي للدورة 69 من المعرض الدولي للكتاب ببلغراد، وبحضور سفيرة تونس بصربيا إيمان العجيلي.وتتواصل المداخلات الفكرية والندوات العلمية، ومنها مداخلة حول "المواقع العشرة المسجّلة تراثا عالميا لليونسكو".وقد تم عرض أشرطة رقمية في مجال التراث ويقام بالمناسبة معرض للقطع الأثرية، وعدد من الأفلام التونسية منها مجموعة أفلام قصيرة للأطفال.ويذكر أن تونس ضيف شرف الدورة التاسعة والستين لمعرض بلغراد الدولي للكتاب، الذي يُقام من 23 إلى 31 أكتوبر 2026 تحت شعار "الكلمات تبني العالم".