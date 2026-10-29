المدرسة الابتدائية سيدي عامر بسليانة الجنوبية تتوّج بلقب "المدرسة المتميزة" في الحفل الختامي لتحدّي القراءة العربي

تحصّلت المدرسة الابتدائية سيدي عامر بمعتمدية سليانة الجنوبية، اليوم الخميس، على لقب "المدرسة المتميزة" خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي، الذي انتظم اليوم في دبي بالإمارات العربيّة المتحدة، وفق ماورد على الصفحة الرسمية لوزارة التربية على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وأبرز مدير مساعد للحياة المدرسية و شؤون التلاميذ بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة، منير الفريجي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ كافة تلاميذ المدرسة الابتدائية سيدي عامر سجّلوا بمنصة "تحدي القراءة العربي"، وطالعوا مجموعة من القصص على مدار السنة ما ساهم في تألق المدرسة وتتوجيها اليوم عربيا، والذي يعتبر تتويجا لولاية سليانة ولتونس ككلّ.وأضاف أن المؤسسة التربوية المذكورة شاركت خلال السنة الفارطة عدة تظاهرات وأنشطة تربوية تثقيفية تتعلق بالقراءة والمطالعة، كما توّجت بالمرتبة الأولى وطنيا في مسابقة تحدي القراءة العربي.يشار إلى المدرسة الابتدائية سيدي عامر بسليانة الجنوبيّة قد تأسّست في سبتمبر سنة 1980، وتضم حاليا 100 تلميذ وتلميذة يشرف عليهم 11 إطارا تربويّا، وفق نفس المصدر.يذكر أن تحدي القراءة العربي هو مشروع ثقافي ضخم أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سنة 2015 بهدف ترسيخ ثقافة القراءة لدى التلاميذ في العالم العربي، من خلال تشجيعهم على قراءة الكتب والمشاركة في منافسات سنوية، وقد شهد الموسم التاسع من هذا التحدي تتويج التوأم التونسي بيسان وبيلسان كوكة بلقب بطل تحدي القراءة.