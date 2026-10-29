تونس تحتضن المؤتمر الوطني الرابع متعدد الاختصاصات حول مرض الزهايمر يومي 27 و28 نوفمبر المقبل

تحتضن تونس يومي 27 و28 نوفمبر 2026، فعاليات المؤتمر الوطني الرابع متعدد الاختصاصات حول مرض ألزهايمر (2026 CNAT)، الذي تنظمه الجمعية التونسية لمكافحة ألزهايمر بمشاركة خبراء تونسيين ودوليين، وذلك للتباحث حول مستجدات التشخيص والعلاج والوقاية من هذا المرض إلى جانب القضايا المتعلقة بالشيخوخة والهشاشة لدى كبار السن.ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف العلمية بين مختلف الاختصاصات الطبية والصحية من خلال مقاربة متعددة الاختصاصات تجمع بين طب الأعصاب وطب الشيخوخة وطب القلب والطب النفسي فضلا عن بحث مسارات التكفل بالمرضى وسبل تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر جلسات متخصصة ونقاشات مشتركة وورشات تطبيقية تتناول جملة من المحاور من بينها التشخيص والمؤشرات الحيوية والعلاجات الحديثة والوقاية من مرض الزهايمر وإعادة التأهيل فضلا عن مسألة الهشاشة لدى كبار السن والتحديات المرتبطة بالتقدم في العمر.كما يمثل هذا اللقاء العلمي مناسبة لتدارس سبل تطوير التكفل بالأشخاص المصابين بمرض الزهايمر وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المسار العلاجي في ظل أهمية المقاربة الشاملة التي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب العصبية والنفسية والقلبية والوظيفية للمريض المسن.ودعت الجمعية المهتمين إلى متابعة مستجدات المؤتمر عبر منصاتها الرسمية وموقعها الإلكتروني www.stla-alzheimer.com.ويأتي تنظيم هذه التظاهرة العلمية في إطار دعم البحث والتكوين وتبادل الخبرات في مجال مرض الزهايمر وتعزيز الوعي بالتحديات الصحية والاجتماعية التي تطرحها أمراض الذاكرة والاضطرابات المرتبطة بالشيخوخة.