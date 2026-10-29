كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للسيدات تونس 2026: المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة

أوقعت قرعة دور المجموعات لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للسيدات، في نسختها السابعة والعشرين، المنتخب التونسي ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي الكاميرون وزامبيا، والمنتخب المتأهل عن الدورة الترشيحية للمنطقة الخامسة للاتحاد الإفريقي، المقررة بداية شهر نوفمبر المقبل.وتُقام البطولة الإفريقية في تونس من، بمشاركةويملك المنتخب التونسي في سجلهقارية، توّج بها خلال دورات تونس سنة 1974 والجزائر سنة 1976 والجزائر سنة 2014.ويحمل المنتخب الأنغولي الرقم القياسي في عدد التتويجات، برصيد، بعد فوزه بالنسخة الأخيرة التي احتضنتها جمهورية الكونغو الديمقراطية سنة 2024.مصر، الكونغو، الرأس الأخضر، البنين.السنغال، الجزائر، غينيا، رجوانن.تونس، الكاميرون، زامبيا، المنتخب المتأهل عن المنطقة الخامسة.أنغولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، المغرب، مالي.| المنتخب | عدد الألقاب || ---------- | ----------- || أنغولا || الكونغو || تونس || كوت ديفوار || نيجيريا |